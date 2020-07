Las cloacas colapsan en 5 y 527 y alteran a todo el barrio

El colapso de la red cloacal de la Ciudad sigue generando dolores de cabeza a los vecinos. Ahora quienes pusieron el grito en el cielo son los frentistas de 5 y 527, en Tolosa, donde “desde hace más de una semana” las aguas servidas que brotan en la esquina provocan un foco infeccioso que nadie resuelve. “Muchos vecinos hicimos reclamos a Absa y la respuesta es que está resuelto. Pero sigue como siempre”, dijo, indignado por la situación, uno de los vecinos. “En la cuadra no menos de diez personas llamamos a la empresa para que vengan a resolver esto, pero no lo hacen. No es un problema nuevo, cada tanto se repite”, agregó. Además de ser un riesgo sanitario, también es una complicación para los transeúntes que circulan por el barrio. Exigen arreglos.