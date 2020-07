El primer caso de COVID-19 en la Liga Profesional enciende todas las alarmas en el fútbol

El mediocampista Gabriel Florentín, de Argentinos Juniors, se convirtió en el primer futbolista de la Liga Profesional (LPF) de primera división en contraer coronavirus, luego de que su club informara sobre el resultado positivo del test.

“El jugador Gabriel Florentín ha dado positivo de COVID 19, es asintomático y está cumpliendo con el protocolo de aislamiento bajo la supervisión del cuerpo médico de nuestra institución. ¡Pronta recuperación, Gabriel!”, publicó Argentinos Juniors. Así, se encendieron todas las alarmas en el fútbol y se generaron dudas respecto del posible rápido regreso a los entrenamientos en nuestro campeonato.

El jugador de 21 años se encuentra aislado y asintomático en su domicilio de la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza.

Florentín de 21 años, es el primer futbolista de la máxima división de AFA en contagiarse por Covid-19 y el segundo entre los protagonistas de la nueva LPF, tras el positivo de Mariano Campodónico, ayudante de campo del Israel Damonte en Huracán.

“SERÍA IRRESPONSABLE PONER UNA FECHA PARA LA VUELTA DEL FÚTBOL”

Marcelo Malaspina, titular de Argentinos, habló del tema: “Gabriel Florentín es asintomático, él esta bien... Se lo comunicamos tanto a Tapia como a Tinelli”, los presidentes de AFA y la Liga Profesional.

El presidente de Argentinos, se sumó a quienes ponen en tela de juicio la vuelta a los entrenamientos en el corto plazo. “Sería irresponsable decir una fecha para la vuelta del fútbol”, manifestó en el marco de una entrevista durante la cual aceptó que “si me preguntaban la semana pasada, estaba contento porque pensé que volvíamos, pero ahora, viendo tantos casos, no lo se”, y aportó una cuota más de incertidumbre, particularmente a los clubes que en septiembre tendrían que jugar por la Copa Libertadores, si la Conmebol no altera las fechas anunciadas.