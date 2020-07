El hombre acusado de golpear a su ex pareja y sacarle fotos hizo su descargo en las redes

Luego de que se diera a conocer el caso de una mujer de 25 años oriunda de Ensenada que denunció ante la Policía una espeluznante secuencia de violencia a la que habría sido sometido por su ex pareja, la persona denunciada hizo su descargo a través de las redes sociales.

Sobre el episodio, la presunta víctima afirmó en la denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Ensenada que tras una discusión su ex pareja la sometió a agresiones físicas, la desnudó y luego le tomó fotos en la misma escena del ataque (en la bañera) y se las envió a su madre.

En las últimas horas el hombre que fue apuntado como el agresor hizo pública una declaración en la que contó su versión de los hechos y denunció que su ex pareja le provocó daños a su rodado.

EL DESCARGO

"Quiero aclarar el escrache que me hicieron con mi ex pareja.el lunes a la tarde después de un enojo de ella como era de costumbre.me voy a lo de mi primos y le digo que cuando se le pase el enojo me escriba.al rato me escribe watsap diciendo que estaba cansada que le explotaba la cabeza de pensar y que estas situaciones le hacían mal.yo le digo que está bn que ya lo aviamos hablado y si no daba para más la cortabamos ahí.le digo que después pasaba a buscar mis cosas.al rato me manda una captura de un comentario sin sentido que no era para enojarce ni hacer lo que hizo.me llama y me escribe insultandome y diciendo que me sacó todo a la calle que vaya a buscar todo ahora.voy a buscar mis cosas bajo del auto a juntar mis cosas y empieza a tirarme piñas y patadas más insultos al no dejarme juntar nada y al ver que yo no atinaba a pegarle no nada me tira un ladrillo al capo del auto me lo abolla después me rompe el vidrio del acompañante.la vecina del frente vio todo.se cruza me dice que junte mis cosas que ella la metía adentro.a todo esto estaba su hijo llorando y yo en todo momento le dije que se vaya adentro con su hijo y que me deje juntar mis cosa.junto todo me voy llegó a lo de mi primo me llama la madre la misma que me escracho pidiéndome disculpas que me quede tranquilo que ella sabe cómo es su carlita.miles de veces me contaban las dos riéndose como con relaciones anteriores. fue igual y rompió auto cosas y hasta los cagaba a palo.claro risas por qué es mujer y eso no está mal . me quedé con mis primos para distraerme a la madrugada me acuerdo que no me avía dado ni mis zapatillas 3 pares y mi cargador de cel que no es igual a todos la ficha osea que no podía cargarlo le digo Ami primo que voy a buscar esas cosas por miedo a que las saque afuera o las tire.voy ella estaba OCUPADA y muy borracha no podía ni hablar le digo que me habla que quería mis cosas me insulta y no me habré empezamos a discutir me abre la puerta ella.cosa que parece que no se acuerda.seguimos discutiendo me empieza a tirar piñas le agarro las manos me pega dos cabezazos en la cara me insulta diciendo que le cagué la vida lloramos los dos.se tira los pelos y se pega en la cabeza haciendoce la nerviosa se tira en la cama me dice."eze alludame por favor me duele mucho la cabeza abrí la ducha la meto en la bañadera al meterla se cae y se da la pera con el borde de la bañadera la dejo abajo de la ducha me pide que la ayude que no la deje sola cierro la ducha la tapo con una toalla ya a todo esto yo ya avía llamado a la madre.llega una amiga llega la madre y Carla empieza a decir que la cagué a palo y sigue llorando la madre no me dice nada me dice que me valla.me voy y a las cuadras me llama diciendo que quise matar a su hija que era un cobarde y de mas.trato se explicarle y no me da bola me corta.despues de unos meses de estar de novios ya ella en varias ocasiones me pegó o se hacía la nerviosa al otro día me pedía disculpas me decía que no quería ser así que necesitaba ayuda un sicólogo.yo terco seguia con ella.siempre tuvo relaciones violentas pero yo pensé que con Migo no iba a pasar lo mismo.hasta que pasa algo asi.esa es la verdad no soy una víctima ni lo quiero ser pero tampoco soy un golpeador ni mala persona.yo hice todo por amor con ella.lo mío fue siempre sincero nunca la engañe y la respete.y a los que no me conocen y comentan o comparten les deseo lo mejor y ojalá nunca les pase".