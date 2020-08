El banderazo y la repercusión de la oposición: piden bajar el proyecto de reforma judicial

La marcha y banderazo denominados "17A" tuvo una multitudinaria convocatoria en gran parte del país. Mientras desde el Gobierno la califican de un acto de "irresponsabilidad", en la oposición la toman como un llamado de atención para el Gobierno y desde ese sector piden sacar de la discusión el proyecto de la reforma judicial. Esta mañana, Eduardo Amadeo, referente de Juntos por el Cambio, dijo que "fue una expresión muy masiva con diversos mensajes que tienen que ver con un nivel de cansancio y hartazgo de la población".

En diálogo con FM La Redonda, el ex diputado analizó los distintos temas que abarcaron la protesta: "Por un lado hubo mucho mensaje sobre el mal funcionamiento de la democracia. La gente está enojada con la reforma judicial y lo que eso significa porque detrás hay un claro intento de lograr impunidad por parte del kirchnerismo, un intento de apropiarse y manejar la justicia. Eso se notaba en los carteles". Luego agregó que también "se vieron demandas por el problema económico y por el tema inseguridad".

"Esta gente corrió el riesgo personal de acudir a la marcha porque querían expresarle al gobierno que es necesario cambiar el rumbo de algunas cosas", manifestó Amadeo, al tiempo que dijo que "más allá de las críticas por el tema de los contagios, ha sido bueno para la democracia".

Otra de las voces que se escucharon tras la movida fue la del ex titular del Sistema de Medios Públicos de la Nación, Hernán Lombardi, quien reclamó que el Gobierno “escuche” las demandas.

Además de la reforma, otro de los temas del banderazo, que en nuestra ciudad tuvo como escenario a la Plaza Moreno, apuntaron a la crítica del aislamiento obligatorio. En ese sentido Lombardi dijo que es “la cuarentena más larga del mundo”.

En una entrevista con radio La Red el dirigentes de Juntos por el Cambio manifestó que “había una necesidad de mostrarle al Gobierno que hay cosas que no están funcionando para nada”, y en ese sentido agregó: “La gente no da más. Los problemas son terribles y las soluciones no son nada fáciles. La restricción de la cuarentena más larga y profunda del mundo está totalmente en crisis y el Gobierno lo tiene que saber escuchar”.

También le reclamó al Presidente que “no aproveche la cuarentena para meter proyectos como la reforma judicial. El Gobierno tiene que retirar la reforma judicial y disolver la comisión donde está el abogado de Cristina Kirchner. Necesitamos generar confianza en la salida de la Argentina. No se puede estar toqueteando la Corte Suprema. Hay demasiada tensión para seguir haciendo estas cosas”.