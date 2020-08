Le erró de Corea: Cancillería agradeció al dictador Kim Jong-un una donación, culpó a Twitter y explotaron los memes

La Cancillería argentina cometió un error en sus redes sociales al confundirse de Corea. El ministerio que conduce Felipe Solá quiso agradecerle al gobierno de Corea del Sur, el envío de 200 mil barbijos para uso médico para luchar contra el COVID-19 pero en el comunicado fue ilustrado con una foto del dictador Kim Jong-un, conductor de Corea del Norte.

Cabe señalar que el presidente Alberto Fernández había hablado con su par surcoreano, Moon Jae-in y acordaron “profundizar la cooperación en materia de investigación” y como tal se avanzó en la donación que se menciona en el comunicado. Claro que el destinatario debió haber sido otro.

Más tarde, desde la misma cuenta de Twitter de Cancillería se argumentó culpando a Twitter: “Hoy se publicó un tuit enlazado a una nota de la web de Cancillería que Twitter ilustró con imágenes que no provenían del sistema del ministerio. El hecho está bajo investigación. Obviamente, lo memes no se hicieron esperar demasiado.



Así que si ponés sólo "Corea" no decís nada, es como decir "agradezco a Santillán" ¿a quién?¿a La Tota o a María Laura?. Para aclarar las cosas cancillería agrega la foto del Líder Supremo de la República Popular Democrática de Corea Kim-Jong-Un pic.twitter.com/LoCErvewug

- Cancillería Argentina, por favor sube una publicación bien socialista. - Dale. -... - Uhhh pero no tanto. https://t.co/boEVdDKgOA

El CM de Cancillería Argentina no sólo desconoció que hay dos Coreas, sino que también publicó la foto de la Corea que no era, y además de todo, le echó la culpa a Twitter. Me hicieron la mañana https://t.co/R6ccVDiHd0