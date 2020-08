El centro de City Bell, sin consumo y con 150 comercios que ya bajaron la persiana

La calle Cantilo de City Bell está lejos de lucir como en sus mejores épocas, pero los comerciantes intentan resistir a la crisis que está provocando la pandemia del coronavirus. Los bares y restaurantes aún permanecen totalmente cerrados, mientras que el resto de los locales comenzaron a abrir sus puertas al público hace menos de dos semanas y de a poco están reactivando su economía con el objetivo, por el momento, de “perder menos”. Mientras tanto, en estos cuatro meses, al menos 150 locales bajaron la persiana definitivamente. Y muchos más podrían quedar en el camino.

A pesar de que ayer la mañana estuvo nublada, una importante cantidad de vecinos salieron a recorrer dicho centro comercial: la mayoría solamente miró, mientras que algunos sí se fueron a sus hogares con alguna bolsa. La atención en los negocios, al igual que ocurre en el resto de la Región, se dio con todas las particularidades de estos tiempos: distanciamiento social, tapabocas y alcohol en gel.

En el recorrido se pudo observar que aún hay negocios que, a pesar de que ya pueden abrir bajo protocolo, tienen las persianas bajas: algunos tenían carteles que señalaban que atendían solo de lunes a viernes, mientras que otros cerraron para siempre. “En Cantilo y todo City Bell varios tuvieron que cerrar”, aseguró un comerciante de la zona consultado.

Aquellos que sí estaban abiertos coincidían en que la están “luchando” para sacar adelante la delicada situación que están atravesando. “Muy complicada es la situación. Hace dos semanas que nos permitieron abrir, desde hace dos viernes, y venimos de cuatro meses de nada. Eso significa que nos está yendo un poquito mejor, pero no significa que bien”, le aseguró a este medio Javier, dueño de un local de ropa de rugby.

“Pero que nos permitan trabajar, con todos los protocolos que nos pide el Municipio, nos da un poquito de aire y expectativa de trabajo”, agregó el comerciante, quien atiende desde la puerta y le deja a mano a los clientes alcohol en gel.

Ante la consulta de cómo vio el movimiento en la Cantilo desde que comenzaron las flexibilizaciones, contó: “Es muy escaso. Hay un poco de movimiento en los horarios de banco, que la gente va a los cajeros, pero después de las 15 muy poco. El hecho que no haya gastronómicos también hace que haya menos personas”.

Beatriz, quien está a cargo de un pequeño local de ropa, atendió a este diario mientras acomodaba un maniquí. “Es algo impensado, nunca imaginábamos que podría llegar a ocurrir esto. Después de tantos meses podemos volver a atender por teléfono y venir al local para que la gente retire la mercadería. Estamos deprimidos, pero queremos salir adelante”.

Y agregó: “La gente de a poquito sale a caminar, pero se cuida obviamente. Nosotros tomamos todos los recaudos y le pedimos que se pongan alcohol en gel al entrar y salir”. En tanto, y reflejando el pensamiento del resto de los comerciantes de nuestra región, la comerciante dijo: “La estamos luchando, hay cosas que pagar. Cuando se vaya el virus vamos a ser felices”.

“ES UNA SITUACIÓN CRÍTICA”

Martín Bizet, titular de la Cámara de Comercio de City Bell, charló con EL DÍA y aseguró que la situación en la zona es crítica. Además alertó que el panorama seguirá así hasta fin de año y ve difícil que quienes cerraron vuelvan a abrir. “La situación es complicada, más allá de que se permitió la apertura con todo el protocolo que estamos cumpliendo al pie de la letra. No hay consumo, hay una recesión muy marcada y no hay gente caminando con intención de comprar. Sí aumentó el flujo de gente en las arterias principales de todos los centros comerciales, incluido Cantilo, pero no se ve reflejado en las ventas”, comenzó indicando.

“Lo que vemos reflejado para el futuro es una situación crítica porque no vemos ninguna ayuda concreta del Estado para poder afrontar lo que se viene”, agregó en una charla con este medio.

Al ser un repaso por los diferentes rubro, puntualizó: “En los locales de ropa es invertir nuevamente en las nuevas colecciones de verano y poner al día las deudas; en el sector gastronómico, que todavía no tienen fecha de apertura, mantener el flujo de ventas para poder mantener los puestos de trabajo; en los rubros más chicos se fueron comiendo el stock para poder vivir”, y añadió: “En cada rubro hay una problemática distinta”.

Siguiendo por la misma línea, dijo: “Sabíamos que la apertura de comercios no iba a ser directamente reflejada en las ventas, que iba a ser muy lenta. En ropa, hasta octubre, vamos a estar así. Muchos locales sin producto de temporada y otros al costo para recuperar algo. La temporada de verano fuerte comenzará a fines de septiembre”.

Respecto al número de locales cerrados, Bizet remarcó que “150 son los que ya sabemos porque fue el censo que hizo la Cámara. Cuántos más están cerrados y no lo sabemos, porque todavía la cuarentena no ha terminado y hay muchos comercios que aún no han regularizado esta primera apertura, no lo podemos saber. Tenemos el miedo de que esto se acreciente en el corto plazo si no hay medidas del Estado que nos ayuden a ponernos de pie”.

Por último, aseguró: “Lo que logramos aguantar hasta ahora queremos saber cómo vamos a seguir, mientras que los que cerraron va a ser muy difícil que puedan volver a abrir. La situación es dramática”.