Crece sin freno la demanda de bicicletas y deja casi sin stock a los locales del rubro

El boom de la bicicleta crece en la Ciudad. En un histórico local aseguran que están vendiendo 1.600 rodados por mes. Antes de la cuarentena salían 800 y se sentían hechos; y en otros locales cuentan que las reparaciones o puesta a punto de las bicis usadas tienen que esperar una semana al menos. Los fabricantes nacionales de estos rodados afirman que este año podrían acercarse a su último récord, de 1.500.000 bicicletas fabricadas y vendidas en 2017.

El entusiasmo es tal con la venta de bicicletas que la Cámara de la Industria de Motovehículos, Bicicletas, Rodados, Motopartes y Bicipartes argentinas (CIMBRA) anuncia que pronto los rodados van a tener otro canal de ventas: concesionarias de motos. “Creció en tal magnitud la demanda de bicicletas y la variedad de modelos que llegarán a las concesionarias. Fuera de las bicicleterías también se venden en casas de venta de electrodomésticos y supermercados”, contó Daniel Tigani, director ejecutivo de CIMBRA, en diálogo con EL DIA.

Hay más información sobre lo que se viene: venta de bicicletas con código QR, para seguir la trazabilidad del rodado, inscribirlo en un registro privado, asegurarlo y tener los datos de la bicicleta en caso de que haya un siniestro: robo o accidente.

El temor a contraer el coronavirus proyecta un crecimiento mayor y mucha gente que anticipa que dejará de tomar el transporte público por un largo tiempo se sumará al transporte sustentable que, tímidamente por ahora, también suma a las bicicletas eléctricas.

EN LA PLATA, “APABULLANTE”

Andrés Soria, propietario de una de las históricas bicicleterías de la Ciudad, contó que “antes de la cuarentena se vendían 150, 200 bicicletas por semana. Hoy la demanda está en unas 400 promedio y con viento a favor, con miras a crecer. Agosto fue superlativo por el Día del Niño”.

“Esto fue de golpe. Veníamos con un número regular, tranquilo, y de pronto en mayo y junio se disparó la demanda. Ahora tenemos problemas con las entregas de las bicicletas nuevas. China, uno de los principales proveedores en el mundo de los rodados y de las piezas para ensamblarlas en nuestro país, lleva un atraso con las entregas de más de cuatro meses y ahora se siente en la cadena comercial”, agregó Soria.

Un panorama similar planteó Leonell Scilingo, CEO de una cadena de bicicleterías que tiene en La Plata una sucursal en La Loma. “Se triplicó la compra de bicicletas. Antes pedíamos 20 por mes, y ahora no menos de 60 bicicletas por el mismo plazo. Hay muchos modelos que no están en stock por un problema con la importación”. No hay bicicleta nueva que no lleve elementos importados.

“China subió los precios en dólares y a pesar de ese ajuste del costo las ventas se sostienen o crecen”

Andrés Soria, Comerciante

“En el taller la demanda es tal que tenemos una semana de tiempo para entregar las bicicletas reparadas”

Leonell Scilingo, Comerciante

Fernando Irazabal, que lleva 30 años en el rubro, le dijo a este diario que se vive un “momento apabullante. Y cómo es un fenómeno mundial y hay demoras en los plazos en todos los países, subieron los pedidos y, por lo tanto, los precios. Hay faltante de piezas, insumos y modelos que no están entrando al país. En nuestro caso estamos superando los 500 rodados vendidos por mes”.

Según fuentes del sector, en la Ciudad hay más de 100 bicicleterías, dato que se acerca a los registros oficiales que tiene la Municipalidad.

El mayor uso de la bicicleta también se refleja en un estudio que hizo el Observatorio de Movilidad del Gran La Plata de la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata y el Conicet: antes de la cuarentena rondaba en un 6,20 por ciento de los viajes, ahora supera el 7 por ciento y según una encuesta realizada por el observatorio más del 33 por ciento se volcará a la bicicleta en la pospandemia.

La arquitecta Laura Aón, directora del observatorio, contó también el panorama prepandemia del transporte público: “desde 2016 se perdieron 250.000 viajes diarios en colectivo por efecto de la quita de subsidios y del encarecimiento del boleto y también por la pérdida de empleo”. Muchos de esos viajes fueron a la opción de la bicicleta.

Según datos que tiene Espacios Públicos de la Municipalidad, hay un registro de 150.000 viajes diarios en bicicleta antes de la pandemia.

Según cuentan en CIMBRA, sólo el 2 por mil de las bicicletas que se venden en Argentina son eléctricas. En Europa son el 50 por ciento. “La bici eléctrica va a tomar parte del mercado de la bici convencional y también del mercado de la moto y del auto. Si alcanza un 5% de participación en los próximos años se proyectaría una cantidad importante. En 2017, Argentina vendió 1,5 millón de bicicletas y 700 mil motos. Más otros 700 mil autos. Así la movilidad individual del país está en orden de 3 millones de productos por año.

Según datos que se desprenden de un sondeo realizado por una empresa que fabrica y comercializa vehículos eléctricos en nuestra ciudad y el país, un 48 por ciento comenzaría a usar una bici eléctrica por miedo al contacto con otras personas; un 27 por ciento la elegiría por el ahorro económico, un 15 por ciento para evitar problemas de tránsito, y un 10 por ciento por la comodidad del viaje. Para la investigación, se tomó una muestra compuesta por 40.000 personas.

PRECIOS

Los precios son variables. Dentro de las bicicletas tradicionales, una gama moderna, media, de aluminio tiene un costo de 30.000 pesos, mientras que una gama antigua, de chapa, ronda los 15.000 pesos. Para arrancar con una bicicleta estándar para chicos, el piso es de 10.000 pesos. Pero hay con cambios y una mecánica moderna que superan los 60.000 pesos, según informaron fuentes del sector.

En el segmento de las bicicletas eléctricas arrancan desde los 79.900 pesos en los rodados 16 a 29. En cambio, las eléctricas plegables parten desde los 125.700 pesos en efectivo.