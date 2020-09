La dolorosa carta de un médico que renunció tras la agresión de familiares de un fallecido por Covid

Un médico de guardia del hospital de Orán de Salta decidió renunciar a su trabajo tras sufrir una violenta agresión en su lugar de trabajo, de parte de familiares de un fallecido por Covid 19. Con el sistema colapsado, los médicos hacer malabares para poder salvar vidas pero no alcanza.

Tras su renuncia, el médico expresó todo el dolor mediante una carta que publicó en redes sociales

“Hoy viví, uno de los días más tristes de mi vida como profesional, hoy sentí el peso de esta maldita pandemia. Hoy 13 septiembre dije Basta, basta, fueron 12 días de puro estrés de solo dar malas noticias, de tener que estar en todos lados, de no dormir, de comer lo que venga, de no tomar agua por horas y horas”, posteó en su Facebook Daniel Gatica

Y remarcó que recibió “una agresión física y al alma” por parte “de una sociedad hipócrita e injusta que cuando se tenía que cuidar, todo era joda y joda, y hoy lloran a sus muertos y reclaman atención”.

Su descargo fue a raíz de un lamentable episodio que se produjo el sábado por la tarde en la guardia del Hospital San Vicente de Paul, que fue apedreada por los familiares de un fallecido por COVID-19.

“Estoy cansado de tener 3 óbitos en una tarde o 5 en una noche y saber que nunca hay cama en terapia, que estamos solos, que no hay que molestar y arreglarse con lo que hay, días y días de guardia en emergencia donde hace más de un mes el oxígeno es un lujo”.

“Me cansé de atar con alambre, de hacer lo imposible, de seguir protocolos que sabemos que no sirven, de tener que elegir a quién dar una cama y a quién darle un tubo de oxígeno semivacío y una camilla o una silla, me cansé de salir a las 15 y volver a las 18 y salir dos días después, sin tener donde bañarse ni cambiarse”, agregó y resaltó: “Hoy digo basta. Hoy siento que fracasé, hoy dejo el lugar que amé, el lugar que me enseñó, que me guió, que hizo lo bueno y lo malo que soy. No puedo más”.

“Esta pandemia sacó lo peor de todos, gente que solo le calienta la guita y gente que no da más y no cobra nada. ¿Acaso alguien sabe lo que pasa en esa guardia, saben que somos 8 médicos desde hace 3 semanas? ¿Alguien sabe que el plantel desde hace 3 años es el mismo? ¿Que somos 21 de los cuales 4 somos residentes y que hoy quedamos 7 trabajando porque el resto enfermó? ¿Alguien sabe que pasamos 3 gerencias, 2 ministros y 6 jefes diferentes y que nada cambió?"