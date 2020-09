Claudio Tapia muy crítico con el Barcelona por como trataron a Messi

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, concedió una entrevista a un canal deportivo y además de referirse a la actualidad del fútbol local tuvo duras críticas para el club Barcelona por el manejo en la crisis con Lionel Messi.

Firme defensor del capitán del seleccionado argentino, el presidente de la AFA aseguró: "Lo que pasó no me causó simpatía. Leo no se lo merece por todo lo que ha dado profesional y deportivamente".

En esa misma dirección "Chiqui" también apuntó que "Le ha dado todo a Barcelona y han sido muy injustos con él. Me ha dolido, pero siempre supe que iba a cumplir su contrato. Ha demostrado lo que es como persona", completó Tapia sus críticas al club azulgrana.