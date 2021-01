En Chile dicen que le ofrecerán a Barros Schelotto dirigir la Selección de ese país

Una vez confirmado el alejamiento de Reinaldo Rueda de la conducción de la selección chilena de fútbol, medios de ese país se encargaron de difundir el fin de semana que uno de los entrenadores a los que le ofrecerán el cargo será Guillermo Barros Schelotto.

Desde el sitio Red Gol se informó que el mellizo es uno de los candidatos para el cargo. "Puede ser una opción", declaró una fuente anónima de la ANFP.

Sin embargo el ex jugador de Gimnasia no es el único candidato. Otro de los que podría desembarcar en la selección de Chile es José Néstor Pékerman, según reveló La Cuarta, que aclaró que el ex entrenador de la selección de Colombia arribaría con Esteban Cambiasso como ayudante.

Vale destacar que la danza de nombres es inmensa e incluye también a los argentinos Ariel Holan, de buen presente en la Universidad de Chile, Sebastián Beccacece, ex ayudante de Jorge Sampaoli en La Roja y Matías Almeyda, quien ahora se desempeña al frente del San José Earthquakes de la MLS.