Indagaron a la joven detenida por secuestrar a un niño de 6 años de una colonia de vacaciones

La joven detenida por secuestrar a un niño de 6 años de una colonia de vacaciones en el barrio porteño de Caballito, al hacerse pasar por una familiar, fue indagada por la jueza a cargo de la investigación y continuará presa, informaron fuentes judiciales.



La acusada, de 25 años, fue indagada por la jueza nacional Correccional y Criminal Número 14, María Provitola, quien le imputó el delito de "privación ilegítima de la libertad".



Si bien no trascendió el contenido de la declaración, un vocero judicial con acceso al expediente informó a Télam que por el momento el abogado defensor de la joven no solicitó su excarcelación.



La misma fuente señaló que la jueza Provitola cuenta con un plazo legal de 10 días para resolver el procesamiento de la acusada, durante el cual dispondrá de distintas medidas de prueba.



La joven continuará detenida en la Alcaidía de la Comisaría Comunal 1, ubicada en el barrio porteño de Retiro.



Previamente, la imputada había sido sometida a los estudios psiquiátricos y psicológicos de rigor, para determinar que estuviera en condiciones de declarar ante la magistrada.



El hecho se registró el jueves al mediodía en una colonia de vacaciones del "Club Oeste" de Caballito, cuando la joven simuló ser familiar del niño y lo retiró del lugar sin que los responsables advirtieran la situación.



Los responsables de cuidar al niño se percataron de lo ocurrido cuando la tía del nene fue a retirarlo y se dieron cuenta de que ya no estaba en el lugar.



Tras la denuncia realizada por la familia, se montó un fuerte operativo policial tras el cual se pudo rescatar al niño cuando se hallaba junto a la mujer en el Parque Rivadavia, a cinco cuadras de la colonia.



En el hecho interviene la División Delitos contra Grupos Vulnerables de la Superintendencia de Protección Familiar y Violencia de Género de la Policía de la Ciudad.