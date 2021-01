Investigan a una banda con la marca de la violación en los asaltos a quinteros

Son cuatro, tienen a las familias de quinteros como blanco y no se detienen cuando consiguen la plata: también dejan la marca de la violación en los golpes que ejecutan de madrugada.

Los retazos de al menos tres casos registrados entre fines de noviembre y esta semana conformaron una línea de investigación sobre lo que podría constituirse como una banda de delincuentes que se mueve por el cordón hortícola de la Región.

La última aparición se produjo en la madrugada del jueves, en la zona rural lindante con la localidad de Etcheverry. Tal como ocurrió el 25 de noviembre en Olmos y el 3 de diciembre en El Peligro (se investigan los abusos contra dos mujeres de 29 y 25 años), cuatro ladrones ingresaron en tres viviendas de campesinos y en el primero de los atracos a familias enteras violaron a una adolescente de 14 años, según le contó a este diario el padre de la chica.

La causa por estos ataques tiene instrucción del fiscal penal en turno, Juan Menucci (UFI Nº 5). Según informó una fuente de Tribunales, el fiscal pidió a los investigadores el rastreo de pistas concurrentes entre los hechos.

La víctima de estas últimas horas se encontraba ayer en el Hospital de Niños, internada junto a su madre y en un profundo estado de shock. Según informó la Policía, fue atacada en dos oportunidades por un ladrón. El padre de la chica le dijo a este diario ayer que vio “cómo, uno a uno, los ladrones fueron saliendo al patio de su casa”, para llevar adelante el aberrante hecho contra su hija.

Según explicó, todo comenzó alrededor de las 2 de la madrugada cuando comenzó a sentir que sus perros hacían arcadas. Decidido a saber qué sucedía con sus mascotas, el hombre salió al patio sin si siquiera imaginarse las horas de terror que viviría minutos después junto a su familia.

“Por las rendijas del portón vi cómo avanzaba un tipo. Iba a poner la traba aparecieron otros cuatro. Me patearon la puerta hasta que la tiraron abajo. En el comedor estaba mi señora embarazada y mi hijo. Me tiraron al piso y me dieron varios palos en la espalda y comenzaron a exigir plata”, detalló.

“Estuvieron varios minutos torturándome y amenazándome que cortarían la vida de mi esposa si no entregaba la plata. Le dije ‘tengo 20 mil para la comida. Te los doy pero no le hagan nada a mi familia’”, sostuvo.

Tras entregar el dinero, el dueño de casa creyó que la pesadilla llegaría a su fin. “Lo de mi hija fue trágico. Mis dos nenas estaban en su habitación y los tipos no se habían dado cuenta de que no habían revisado esa puerta. Uno preguntó ‘qué hay acá’ y empezaron a patear la puerta. Tenía pestillo por dentro. Me amenazaron que si no habría la puerta le metían un tiro a mi nene. Y así les ordené a mis hijas que le abrieran la puerta”, apuntó.

“A las dos las sacaron de los pelos. A la más chica le pegaron y le decían que soltara dónde estaba la plata. A la más grande se la llevaron al patio y ahí fue que le hicieron de todo”, detalló.

Según afirma el hombre, por espacio de una hora su hija estuvo fuera de su casa. “Cuando entró estaba llorando y la obligaron a hacer en silencio. Recién nos pudo contar todo como a las 4, cuando se fueron”, precisó.

Tras dar el golpe en la casa de este hombre, la violencia se trasladó a una vivienda ubicada a unos cincuenta metros. En esa casa se encontraba una familia durmiendo que fue amordazada y maniatada mientras revolvían todos sus muebles, según contó la víctima.

“No los sentimos. Los perros no ladraron porque ya estaban muertos”, contó la dueña de casa.

Añadió que una vez que los maniataron, “encendieron un equipo de música y sacaron una cervezas que teníamos en la heladera y se pusieron a tomar”.

Al igual que en la primera casa, la mujer reveló que dejaron a un sujeto armado con la orden de que los “quemara si se movían”.

Tras ello, los restantes individuos de la banda se dirigieron a la casa de una tercera familia de donde volvieron a sembrar el terror y el pánico con una serie de amenazas en las que usaron a un nene de 8 años.

“Danos la plata o le cortamos los dedos a tu hijo” fue la amenaza que repitieron una y otra vez los ladrones hasta que los dueños de casa lograron hacerle entender que nos tenían más de lo que llevaban en la billetera.

Alrededor de las 4, los individuos se fueron en el auto de la última familia, el cual descartaron a las pocas cuadras.

Los vecinos de la zona creen que una camioneta que fue vista a las 22 rondando la zona estaba esperando a los ladrones. “El auto lo dejaron tirado. Se ve que tenían todo organizado”, detallaron.