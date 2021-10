Santilli se lanza en Tigre, comuna clave en la que derrotó al oficialismo

Diego Santilli tenía previsto lanzar con un acto en La Plata su campaña rumbo a las elecciones del 14 de noviembre. Pero el comando de campaña viró el timón hacia el norte del Gran Buenos Aires y puso proa rumbo a Tigre. Allí, en la patria chica de Sergio Massa, el candidato a diputado nacional de Juntos hará la primera puesta en escena fuerte tras el triunfo opositor en las PASO.

Existen una serie de motivos para el sorpresivo cambio de sede. Según se comenta, ya estaba reservado el predio del Club Hípico de City Bell para el jueves 7. Pero finalmente se optó por el distrito costero. “Ahí hicimos una elección histórica, le ganamos al peronismo unido gobernando el oficialismo”, dicen en el comando de campaña de Santilli.

En efecto, en Tigre gobierna Julio Zamora, el dirigente del peronismo que hace un tiempo rompió lanzas con Massa. Zamora, con la idea de darle un envión a su lista local, incluso había colocado a su esposa en el primer casillero.

Pero Juntos dio la sorpresa. En la categoría de diputados nacionales llegó al 38 por ciento de los votos contra el 32 por ciento del Frente de Todos. En la categoría de concejales, donde Juntos tuvo interna, la diferencia en favor de la oposición fue de 5 puntos.

El resultado de Tigre, interpretan en Juntos, fue una de las claves de la victoria de la oposición en la Primera sección electoral del Conurbano. Ese es otros de los motivos del cambio de sede.

Según trascendió, y en sintonía con la marcha de la pandemia, el formato de la actividad será un acto para 700 personas y asistirán los presidentes de los partidos que integran la mesa de Juntos. Los oradores centrales van a ser Graciela Ocaña, Facundo Manes y el propio Santilli.

“Va a ser un lanzamiento bien provincial, con los candidatos bonaerenses, intendentes y legisladores”, se indicó.

El acto será la primera puesta en escena del mensaje de unidad que pretende mostrar Juntos luego de las PASO. Por eso, Santilli compartirán acto y micrófono.

AMPLIAR EL ESPACIO

Por otra parte, Santilli, recorrió ayer la ciudad de Quilmes junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Allí reiteraron las propuestas de cara a las elecciones generales de noviembre y escucharon las principales problemáticas de los quilmeños.

Los referentes de Juntos recorrieron el centro comercial y visitaron el Centro de Fomento del barrio Calchaqui de la zona oeste de Quilmes. Santilli reiteró que “hay que seguir sumando para poder cambiar la historia de la Provincia”, y sostuvo que la principal preocupación de los vecinos es la inseguridad.

“Hay que abordar los temas de fondo. No creo que haya que abordar los temas de manera simplista. La sociedad lo que quiere es que verdaderamente se ocupen de que puedan vivir en paz, de que puedan salir de sus casas a las cinco de la mañana y no tener miedo a que le pase algo, a que la roben, que es lo que le pasa a la mayoría de los vecinos en todos los barrios de la provincia”, expresó.

A su vez, opinó sobre el rol de la clase dirigente sobre los problemas que más preocupan: “la sociedad está esperando de la dirigencia en general que la escuche, que la entienda y que enfrente los problemas y los resuelva”, definió.

Por su parte, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, recordó la importancia de la fiscalización en las próximas elecciones: “Les pedimos a todos que nos ayuden, a esos vecinos que les preocupa, que nos ayuden, que se anoten como fiscales. Necesitamos más fiscales, necesitamos que se comprometan. Es un día, y es un día para garantizar la democracia, para garantizar el cambio, para garantizar el triunfo de Diego, de Martiniano, de todos”, explicó.

Sobre la falta de un plan de gestión nacional, Larreta planteó su preocupación tras su gira por el exterior que incluyó un almuerzo con el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton.

“El hecho de no tener un plan, de no tener un rumbo, de no tener en claro a dónde vamos, de una inflación que no baja, un gobierno que a la mañana dice una cosa, a la tarde dice otra. En el exterior nos ven con mucha preocupación. Yo sigo transmitiendo un mensaje optimista con respecto a la Argentina porque más allá de los problemas que pueda haber en el corto plazo, estoy convencido de que tenemos un gran potencial”, sentenció.