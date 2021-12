Vidal volvió a la Provincia para empujar a Ritondo

María Eugenia Vidal estuvo en las últimas horas en La Matanza. Y con la excusa de reunirse con su sector bonaerense denominado La Territorial, su presencia se leyó como un apoyo a las intenciones del diputado nacional Cristian Ritondo de ir por la Gobernación en 2023.

En Villa Madero, la diputada nacional estuvo rodeada por Ritondo, el concejal matancero Héctor “Toty” Flores, el diputado provincial Alex Campbell y el ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, entre otros.

“Esto para mí es un reencuentro. Y elegí que fuera acá, en La Matanza. Quería hacerlo con un equipo de gente que no solo me acompañó cuando en 2013, en la adversidad y sin que nadie me conociera, empecé a caminar esta provincia. Que también estuvo conmigo cuando ganamos y dimos peleas enormes y, lo más importante, me acompañó cuando perdí”, explicó Vidal. En el PRO también están anotados Diego Santilli y Jorge Macri.