Primeras fotos de Gago y su novia, la mujer con la que Dulko lo encontró en la cama

La separación de Fernando Gago y Giesela Dulko fue un escándalo. Ocurrió en septiembre y a medida que pasaban los días se sumaban capítulos a una historia de infidelidad con muchos matices, sobre todo porque la tercera en discordia era una amiga de la ex tenista a quien encontró en la cama con quien en ese entonces era su marido.

El tiempo pasó y las aguas se calmaron, por lo que ahora ese relajamiento llevó a que el actual entrenador de Racing se muestre en público con su nueva pareja. Se trata de Verónica Laffit, a quien fotografiaron junto a Gago en la fiesta de casamiento del arquero Lucas Hoyos, ex compañero en Vélez. Las imágenes se viralizaron rápidamente y demuestran que tras haber sido in fraganti por Dulko mantuvieron la relación.

En una de las fotos se los ve como parte de un grupo pero en otra se los puede observar solo y muy sonrientes. Quien compartió una historia de Instagram con las fotos en cuestión fue la pareja de Agustín Bouzat, y no pararon de compartirse y generar comentarios de todo tipo por parte de los usuarios de las redes sociales.

Es que no es para menos: tras el escándalo, se oficializó el amorío que comenzó como infidelidad. En ese sentido, el periodista Tomás Dente fue quien publicó la foto en la que muestra al DT y a Laffit muy divertidos.

Cabe recordar que fue Cinthia Fernández , panelista de "Los Ángeles de la Mañana", quien reveló los detalles de la escandaloso separación cuando contó que la ex tenista había entrado a su casa en el country y los habría encontrado teniendo sexo, en su propia cama matrimonial. Allí fue cuando Yanina Latorre aportó lo suyo: “Ella asume los cuernos y la separación, pero dice que no los encontró en la cama”. Palabras más, palabras menos, lo cierto es que el ex futbolista de la Selección abandonó la casa familiar y no habría tardado mucho tiempo en irse a vivir con la tercera en discordia. Y ahora, blanquearon la relación yendo juntos a una fiesta.