Rossy de Palma: “Hay que atreverse a ser libres antes que serlo”

Rossy de Palma (56) está en Sydney, Australia, siendo parte del rodaje de un musical que dirige el marido de Natalie Portman y que la tendrá compartiendo cartel con su coterránea Elsa Pataky. Allá es de noche, casi última hora, pero aquí los negocios todavía no han abierto las ventanas, cuando el sol recién empieza a asomar. Aunque se la nota cansada, luego de haberle puesto el cuerpo a una larga jornada de grabación, la musa de Pedro Almodóvar -acaba de confirmarse que será parte de su nueva película, que marcará su octava colaboración- se muestra puro corazón. Así, al menos, se la siente pantalla de por medio, vía Zoom, en una ronda de prensa para poquitos medios latinoamericanos en la que hablará sin cassette sobre “Little birds”, la serie que llega mañana a Starzplay, en la que le da vida a la deshonesta y amoral Condesa Mandrax.

Ambientada en Tánger en la década del 50, la serie de seis capítulos está inspirada en la colección de relatos eróticos de Anaïs Nin, la autora francesa a la que conoció de jovencita y a quien admira por haber allanado caminos. “Aunque la tachaban de provocadora, ella lo que quería era descubrir quién era como mujer y que no le pusieran condicionamientos ni barreras”, manifestó la intérprete sobre las hazañas de una escritora que irrumpió en un mundo en el que “las mujeres pasaban prácticamente de los padres a los maridos”, casi como propiedades transitivas.

Para Rossy, Nin “se atrevió y fue valiente” al ponerle palabras a una necesidad encapsulada. Y aunque han pasado ya varias décadas desde su primer contacto con su obra, reconoció que, tras haber sido parte de este proyecto televisivo, quiere darse una segunda oportunidad. “Ahora me apetece volver a leerla porque encuentro que es muy actual… Hay una cierta osadía en ella. Hay que osar, hay que atreverse a ser libres antes que serlo. Porque ya en el atrevimiento hay una carga de libertad. Ella fue muy libre. Nos dejó muchas ventanas abiertas a muchas mujeres”, admitió.

“Little Birds” nos presenta a la heredera de Nueva York Lucy Savage (Juno Temple) recién desembarcada del barco transatlántico y lista para el amor y el matrimonio en climas exóticos. Pero cuando su marido Hugo (Hugh Skinner) no la recibe de la forma que ella esperaba, se sumerge en el sorprendente Tánger. Lo que Lucy descubre es un mundo en constante cambio, un país que se estremece en la cúspide de la independencia, poblado por una miríada de personajes que se hacen fuerte a costa de la necesidad en ese paisaje degenerado. Y la Condensa Mandrax es uno de ellos.

“Mi personaje es una manipuladora y una abusadora de poder”, definió la actriz a su particular criatura sexual que, junto a sus hijas salvajes, a quienes definió como “las hermanastras malas de Cenicienta”, llevan un estilo de vida hedonista que les deparará “un buen karma”.

¿Algo para rescatar de esta española expatriada? “Lo mejor que tiene es su armario, como digo yo, tenía vestuario muy bonito, es lo que mejor me quedó de ella”, dijo entre risas y reveló que si tuviera que elegir algo de aquella época para revivir en este presente sería, precisamente, el vestuario.

En este sentido, destacó de la producción la recreación de época al mínimo detalle, entre ropas y escenarios naturales y artificiales que incluyen una calidad que la ha hecho sentir como si estuviera haciendo cine y no televisión, según aseguró.

“Tiene esa cosa un poco exótica de llevarte al pasado y a ese Tánger que era en esa época un lugar donde había todo tipo de nacionalidades, todo tipo de gente; entonces, ya que no pudimos estar en esa época, la serie nos transporta allí y es muy hermoso”, remarcó.

De las locaciones que se ven en el show, Rossy no dudó a la hora de elegir con cuál quedarse porque ahí se la ha pasado fenomenal. “El cabaret es maravilloso. ¡Por favor! Es que te quedarías ahí, vamos, iría todos los fines de semana a ese cabaret si lo tuviera abajo de casa, me encanta”, respondió entre risas la española, quizás recordando sus inicios por esos escenarios siendo parte de Peor Impossible, el grupo musical que emergió en medio de una escena contracultural conocida como la “movida madrileña”.

Multifacética, Rossy puede hacer gala de su virtud como actriz en una temporada, pero en la otra puede prestarle su tiempo a la música e, incluso, la podemos ver en simultáneo explotando su imagen excéntrica tan requerida por diseñadores como Gaultier, por ejemplo. ¿Cómo hace para hacer todo y hacerlo bien? “Bueno, pues haciendo un poco de malabarismo”, se sinceró la artista aunque detalló cuál es su secreto para no hacer agua cuando se lanza a la creación más allá de la forma.

“Cada vez que pasan más los años, más me cuesta hacer cosas donde no ponga el corazón, y más después de esta pandemia, de esto que nos está pasando a toda la humanidad (...) Entonces, donde ves que ya no podrías poner el corazón, tienes que ser honesta y decir ‘aquí no puedo ponerlo, esto no me haría feliz’”, reveló Rossy, sobre qué tiene en cuenta a la hora de dar un paso al costado.

Dijo que en su selección de proyectos, las expectativas no son buena compañía “porque son generadoras de frustraciones”; y sin ilusiones no hay decepciones. Mejor lanzar la moneda al universo y “esperar que el destino te diga dónde puedes ser más útil, porque una también quiere sentirse útil en la sociedad donde vive y si mi labor en una serie es entretener, divertir, pues, ¿dónde puedo ser más útil y de qué manera? Entonces hay una cierta humildad de decir ‘bueno, no voy a ser yo la protagonista sino dejar que el destino me enseñe el camino’”.

Para De Palma, “ahora es más necesario que nunca que estemos con el corazón honesto en las cosas que hacemos todos”.

“Cada vez que pasan más los años, más me cuesta hacer cosas donde no ponga el corazón, y más después de esta pandemia”

En esta línea, contó que a la hora de elegir un personaje no se fija en qué le conviene artísticamente. “Yo soy muy conocida como actriz pero más que nada soy artista que también hace de actriz entre otras cosas, por lo cual no tengo una mentalidad de carrera, no soy carrerista, no premedito nada. Por ejemplo, si me gusta el director (de un proyecto) entonces me voy en ese viaje, en esa aventura”, contó Rossy, aunque se sinceró al contar que también puede aceptar un trabajo simplemente porque le gusta el vestuario.

Poco le importa, en este sentido, la “moral deleznable” de personajes como el de su condesa. “Yo soy muy de dejar el vacío, desaparecer yo y que el personaje coja su identidad. No tengo esa premeditación. Intento ser honesta con los personajes que vienen, juzgarlos, pero al mismo tiempo dejar que suceda lo que tenga que suceder”, detalló.

De “Little Birds”, por ejemplo, además del hecho de haber estado basada en los relatos eróticos de Anaïs Nin, le sedujo la gran cantidad de mujeres que tiene el proyecto, escrito por la autora de “The Girl Who Fell to Earth”, Sophia Al-Maria, y dirigido por la directora de “House of Cards”, Stacie Passon.

La actriz celebró el avance femenino en el mundo del cine y la televisión en tanto existe “otra sensibilidad” a la hora de llevar relatos a la pantalla. “Me encanta porque hay muchas más guionistas, más directoras. Vamos a contar las cosas como nosotros las vemos, como las sentimos, como las vivimos y entonces va a ser maravilloso descubrirnos. Esta serie tiene esa cosa: notas que hay otra sensibilidad, otra manera de ver”, cerró.