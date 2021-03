El delito hizo pie en la Ciudad y hay tres sectores en los que golpea fuerte

En sectores particulares de City Bell las alarmas vecinales se escuchan retumbar “todas las noches” y en los patios y jardines las sombras de los rateros se mueven de un lado al otro. En el cordón florifrutihortícola, los asaltos de grupos comando con cuatro o más integrantes se repiten semana a semana, con violencia inusitada y hasta abusos sexuales. En El Mondongo, la Zona Roja sigue en plan “narcomenudeo”, lo que trae aparejado robos y enfrentamientos callejeros que se extienden por el vecino barrio de Villa Elvira. Esta realidad no es nueva en la Ciudad. Sí lo es, en cambio, la alta frecuencia con que se cometen los delitos. Desde mediados del año pasado la tesitura diaria obligó a grupos de frentistas a formar una suerte de alianza para combatir de alguna forma la criminalidad, en muchos casos sin efecto. Esa falta de respuesta oficial derivó en diversas movilizaciones en todo el territorio platense, desde Villa Elisa hasta Los Hornos. Hasta que, después de tocar la campana del hartazgo, se empezaron a atender los reclamos.

EL OESTE

Representantes de tres localidades de la Zona Oeste platense, castigada en forma constante por la inseguridad, participaron el viernes por la tarde de una reunión con funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense y el titular de la comisaría decimoquinta, Juan Gorbarán, quien asumió en el cargo la semana pasada. El encuentro se llevó a cabo en el predio del club Peñarol Infantil, situado en 201 y 42, e incluyó a vecinos de Lisandro Olmos, Melchor Romero, Etcheverry y Abasto. Según anticiparon los organizadores, se trató del primero de varios.

“La idea es que ante la deficiencia en materia de seguridad que presentan tanto la Provincia como el Municipio, que tienen que cumplir un rol para tratar de solucionar lo que ocurre en la Zona Oeste, los vecinos empecemos a reclamar con más fuerza”, le contó a este diario Jorge Girano, uno de los referentes que participó de la charla.

Claudio Cardellini, por su parte, señaló que “la verdad es que nos fue bastante bien, por el momento estamos conformes. Ellos quedaron en mandar tres móviles nuevos, siete caminantes y 14 motos que van a ser distribuidas en toda la zona rural, y en 15 días nos volvemos a juntar para ver cómo anda todo”. Asimismo, sostuvo que “hoy (por ayer) a la mañana vimos caminantes en Olmos y también un patrullero nuevo. El comisario nos pareció bastante serio, no lo podemos juzgar porque recién arranca, y lo que le pedimos fue más presencia policial en la avenida 197 y en la 44 con los caminantes”.

También que “los móviles que anden por adentro de los barrios, e hicimos mucho hincapié en el sector hortícola, que la está pasando bastante mal, sobre todo las familias a las que les violaron las nenas. Sugerimos que sean 4x4, motos o a caballo, porque con los caminos que hay un vehículo común se rompe en un día”. La próxima reunión será por la noche (la última fue a las 18.30) “para que puedan asistir los comerciantes, y en otro lugar. Queremos ir rotando para que todos se comprometan y que todas las localidades reciban la misma atención”, finalizó Cardellini.

EL ESTE

El próximo sábado desde las 16 horas, en plaza Matheu (1 y 66), se llevará a cabo “el Gran Carnaval Travesti”, con bandas en vivo y otras actividades. Al tomar conocimiento del evento, desde la “Asamblea Vecinal Barrio Mondongo en Alerta” expresaron su rechazo: “Hace más de seis años que luchamos para que erradiquen esta temible y descontrolada Zona Roja ( por la indiscriminada venta de droga). Estamos en total oposición de que se realicen este tipo de reuniones, solicitamos medidas de seguridad consensuadas para evitar escraches en casas de familiares de integrantes de esta Asamblea, y que se cumpla con la palabra empeñada por el Sr. Pablo Fernández (Subsecretario de Participación Ciudadana) quien junto a la Secretaría de Control Ciudadano de La Municipalidad de La Plata se avanzará en un operativo conjunto, para controlar y evitar males mayores”. El comunicado fue elevado al ministro Sergio Berni, con una aclaración: “Esperamos con paciencia infinita pongan punto final a estas ignominias. ¡No queremos lamentar más daño y/o perturbación a los vecinos!”.

Por otra parte, debido al creciente nivel de inseguridad que padecen en la vecindad, convocaron a una asamblea el próximo jueves 18 de marzo a las 15 horas en 117 y 68. En ese sentido, Daniel Domínguez, representante del grupo vecinal, señaló que “sería bueno que podamos decirles de frente a los funcionarios del Ministerio de Seguridad Provincial y del Municipio si estamos o no de acuerdo con el Carnaval. Esperamos una buena concurrencia, esta es la oportunidad de escuchar por boca oficial qué es lo que van hacer “.

El problema con los delincuentes alcanza también a sectores aledaños, como Villa Elvira. Y comparten el problema del microtráfico con El Palihue y Barrio Aeropuerto: según fuentes consultadas por EL DIA, “mucha de la droga que se vende el Zona Roja viene de ahí”.

EL NORTE

María Eugenia Hernández, una de las organizadoras del grupo “Vecinos de City Bell en Guardia”, aseguró que, a pesar de las marchas y reuniones, “los robos no cesaron”. “Hay todos los días, pero me parece que acá hay un problema con la Justicia también. Es verdad que hay que mejorar las herramientas para una mayor seguridad, pero de nada sirve que atrapen a un ladrón y salga al otro día”, explicó. Hernández indicó que “hemos notado que hay patrullajes que antes no había, controles vehiculares en distintos lugares, que era lo que pedimos, pero llamás al 911 y a veces no vienen”. Además, detalló que “hay sectores puntuales que están prendidos fuego, como Barrio Güemes, Martín Fierro, Santa Ana y por Camino Belgrano y 450, donde todas las noches suenan las alarmas vecinales. Notamos que están a la pesca y a toda hora”. Los robos de las bombas de agua “no paran, y muchas veces nos cuentan de que se enteran que les robaron cuando tienen que ir a buscar una herramienta que necesitan”, agregó. Después de una serie casos formaron grupo de WhatsApp muy organizado en el que avisan al momento de los casos peligrosos y aconsejan a las víctimas. “Se roban hasta los materiales de obras y huyen ¡caminando”, finalizó.

A mediados de febrero, en Villa Elisa decidieron marchar todos los jueves para exigir más seguridad. Desde Arturo Seguí, El Rincón, Gonnet, City Bell y Villa Castells se sumaron a la movida. Bajo el slogan #AcáNo, unas cuarenta personas caminan por Centenario con pancartas y consignas relacionadas a esta problemática.