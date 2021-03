Luego de filtrada la foto, ahora Macri quiere saber quién fue el que la tomó y envió a los medios

Fue una de las noticias más comentadas del lunes: la foto de Mauricio Macri en el Zoom con los referentes de Juntos por el Cambio, donde lo podía ver todavía en la cama, despeinado y con su esposa Juliana Awada en camisón levantándose.

No fue algo tan terrible, pero sin dudas que resultó ser una traición que alguno de su propio entorno. No queda bien ver a un ex presidente de esa manera y mucho más al tratarse de un aspecto del que bastante se habló durante su presidencia.

Por eso desde su círculo más íntimo empezó el trabajo de "encontrar al traidor". Según se supo recurrirán a "expertos en Zoom" para analizar la captura que se hizo en ese momento y del que participaron 12 referentes de la coalición opositora.

Había dirigentes del PRO, de la UCR y de la Colación Cívica. De los 12, los principales apuntados, extraoficialmente, son dos dirigentes nacionales y de gran reconocimiento: la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y Mario Negri, presidente Bloque Diputados Nacionales UCR.

El cordobés Negri ya lo criticó en público, lo mismo que el mendocino Alfredo Cornejo, otro que estuvo en el famoso encuentro virtual y algunos ven como el posible autor de la captura.

En menos medida sospechan de Martín Lousteau, que no prendió su cámara. Y Horacio Rodríguez Larreta, que todavía no había llegado a la sede de Gobierno cuando sucedió. Este último fue descartado ya que no grabó la conversación.

Patricia Bullrich fue la única que se refirió al asunto y dijo: “Fue un error involuntario”.

“No me parece que se pueda decir ni comentar en qué grupo estaba, ni de qué manera salió. Salió involuntariamente por alguien que seguramente vio una foto sin saber que detrás de esa foto había otra imagen, nada más. No me parece un tema con todo lo que está sucediendo hoy”, dijo la exministra de Seguridad en radio Continental y manifestó no advertir “mala fe”, en un intento de poner paños fríos y dejar atrás la cuestión.