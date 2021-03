COVID: se suspendió la sesión del Concejo por caso sospechoso

El Concejo Deliberante platense suspendió la sesión que tenía prevista para ayer, en conmemoración del golpe militar del 24 de marzo de 1976, a causa de otro caso sospechoso de COVID-19 entre sus empleados administrativos.

Según explicó a EL DIA la presidenta del cuerpo, Ileana Cid, se trata de un caso cuya sintomatología se inició el fin de semana y esperaba anoche los resultados del hisopado. “Como el jueves y el viernes hubo comisiones, se procedió a suspender la sesión y evitar riesgos”, dijo Cid.

La titular del cuerpo afirmó que, por protocolo oficial, no corresponde el aislamiento obligatorio de ningún miembro del Concejo, “quedando la opción a conciencia de cada uno, ya que la situación no califica como contacto estrecho”. Al mismo tiempo, admitió que no está descartado que las sesiones del deliberativo local vuelvan a realizarse, como al comienzo de la pandemia, en la nave principal del Pasaje Dardo Rocha.