PAMI La Plata empezaría a derivar pacientes al Conurbano

El director ejecutivo de PAMI La Plata, Marcelo Leyría, advirtió ayer que los platenses que requieran atención médica compleja con asistencia respiratoria comenzarán en las próximas horas a ser derivados a establecimientos médicos del Conurbano, por el colapso de la ocupación de camas en el sistema privado de nuestra región.

En diálogo con La Redonda, el funcionario calificó a la situación hospitalaria de “crítica” y remarcó que la ocupación de los establecimientos médicos privados de La Plata, Berisso y Ensenada se encuentran “ocupados al 100 por ciento”.

En ese contexto, narró que si bien el sistema de salud público cumple el rol de asistir a las clínicas privadas ante la saturación, esa función no podría sostenerse debido a que los hospitales de alta complejidad provinciales que se encuentran en nuestra ciudad, están recibiendo a pacientes derivados del interior bonaerense.

Por eso, debido a la complejidad del panorama, los pacientes de nuestra región que a partir de ahora requieran asistencia con respirador “comenzarán a derivarse a establecimientos de ciudades del Conurbano bonaerense”.

Leyria dijo que tienen “una permanente comunicación con las clínicas por la situación”, y que los casos de Covid-19 van ocupando plazas “y esto limita ocupación para otras prácticas”.

“Hoy sale un paciente y entra otro. Y ante una emergencia, es muy probable que un platense termine en una ciudad del Conurbano bonaerense o del interior intubado”, indicó, por lo que instó a “las familias deben tomar conciencia sobre la gravedad de la situación” ya que “el sistema, tanto público como privado, está colapsado”.

“Los adultos mayores tomaron conciencia, pero otras sectores de la sociedad no. Eso genera contagios. Y el aumento de casos produce necesidades en un sistema de salud que no da abasto. El gobierno provincial está tomando medidas, pero tenemos que tomar conciencia y no subestimar al virus”, completó.

Si bien advirtió que no es su objetivo “provocar un alerta” en la población, dijo que “no es posible asegurar que, en este nivel de ocupación de camas, no lleguemos a pasar por situaciones como las que se vivieron en otros países donde se debió elegir a qué paciente colocarle un respirador”.

“El sistema público interviene subsidiariamente cuando el privado colapsa. Pero no puedo asegurar que no lleguemos a tener que elegir”, afirmó.

“Tenemos el 100 por ciento de ocupación de camas por Covid-19. El virus termina impactando en el resto de las prácticas de las clínicas. Donde hay un paciente con temperatura se van aislando y terminan repercutiendo en el reto del sistema porque termina estresando el resto de las prácticas”, graficó el titular de PAMI La Plata.

En ese contexto, pidió “parar la pelota por 15 días”. Especialmente dirigiéndose a los jóvenes, pidió detener la marcha del incremento de la segunda ola, por el nivel de contagios en los adultos mayores, y evitar las situaciones de recreación y juntadas masivas.

Al mismo tiempo, valoró que, con la experiencia de 2020, se comprobó que “no es necesario cerrar todas las actividades sino hacerlas funcionar con protocolos”.

Las declaraciones del funcionario se dan en el marco de una advertencia creciente por parte de las autoridades nacionales y provinciales y por parte del sector privado sobre el creciente incremento de la ocupación de camas por el coronavirus, que en La Plata comienza a alcanzar niveles que preocupan por una eventual saturación ante un ritmo tan alto de contagios, que viene duplicándose semanalmente.