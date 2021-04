En la clase por Zoom notaron que lloraba y rescataron a una estudiante golpeada por su pareja

Una profesora y un grupo de sus alumnas, salvaron a otra que era golpeada por su marido cuando durante una clase por zoom advirtieron que la joven lloraba y más tarde pedía ayuda sin poder hablar. La rápida intervención policial, que se vio favorecida porque dos de las alumnas del curso eran policías, permitió rescatar a la víctima, ponerla a salvo y ahora se espera que se tomen medidas para con el violento.

La historia ocurrió hace pocas horas en La Plata aunque en rigor el escenario central estuvo en la localidad bonaerense de Claypole.

Todo empezó cuando la profesora Rocío Gamberoni se disponía a dictar por zoom una clase de la materia "Obstetricia Clínica y Patológica" de la carrera de Obstetricia en la facultad de Medicina de la UNLP. Es una carrera de cinco años y la materia que estaban cursando es del tercero, se explicó.

A los 15 minutos de iniciada la clase virtual a través de la plataforma Zoom, la docente y algunas alumnas notaron que una de las participantes del curso estaba llorando. "Previamente se le había caído el teléfono pero después nos dimos cuenta que en realidad se le cayó cuando el marido le pagó", contó a ELDIA.COM Florencia, una de las que protagonizó el estremecedor episodio.

"En un momento le preguntamos si estaba bien y dijo que si. Pero no nos convenció porque seguía llorosa. Hasta que se ve que el marido se distrajo y nos mandó un mensaje", señaló Florencia.

El mensaje decía: "estoy con mi marido que me acaba de golpear y me está vigilando (para) que no diga nada".

Inmediatamente pusieron en marcha un espontáneo mecanismo de solidaridad que contó con la ventaja de que dos de las alumnas son mujeres-policía por lo que rápidamente dieron aviso y lograron que un patrullero llegara a la casa de la víctima y la rescatara.

"También pudimos ubicar a la familia y el hermano fue inmediatamente a buscarla. Ojalá que este tipo pague por lo que hizo", dijo Florencia.

La joven señaló que la profesora Gamberoni "va a poner el caso en conocimiento de la Secretaría de Género de la facultad", según nos explicó.