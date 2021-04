La muerte de Meoni: el informe sobre cómo ocurrió el accidente

La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) concluyó con las tareas de relevamiento de la primera etapa de investigación del accidente en el que murió el ministro de Transporte, Mario Meoni, por lo que ahora continúa con la fase de análisis de los materiales y de la información recolectada.



En un comunicado, el organismo detalla que "en relación al accidente del vehículo Ford Mondeo, dominio AE759AO ocurrido el 23 de abril de 2021, en el kilómetro 112 de la Ruta Nacional N°7, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) informa que el sábado 24 de abril el Equipo de Trabajo de Investigación de Campo (ETIC) ha concluido con las tareas de relevamiento" y añade que "en caso de ser necesario, el ETIC podrá realizar nuevas acciones de investigación en el terreno".



Aclaró que los avances de la investigación se verán reflejados en el Informe Preliminar, que será publicado a los 30 días de iniciada la investigación y, además, al finalizar la investigación se publicará el Informe de Seguridad Operacional, donde se verán reflejadas las Recomendaciones de Seguridad Operacional (RSO) producto de la investigación realizada.



La investigación se llevará adelante bajo el modelo sistémico, que toma en cuenta una amplia variedad de elementos, componentes y factores que puedan haber influido en la ocurrencia de este accidente.



En la primera etapa de la investigación, se realizó un trabajo pormenorizado en el lugar del accidente que incluyó la toma de imágenes, mediciones, evaluaciones del terreno, condiciones climáticas, etc.



Además, se realizó una exhaustiva recolección de pruebas y testimonios, con incorporación de elementos y restos de piezas o material perteneciente al vehículo accidentado, a efectos de someterlas a estudio de laboratorio.



El organismo recordó que, de conformidad con lo establecido en el art. 2° de la Ley 27.514, la investigación de la JST tiene un carácter estrictamente técnico y no genera en sus conclusiones ninguna presunción de culpas o responsabilidades administrativas, civiles o penales sobre los hechos investigados.



La investigación se efectúa sin recurrir necesariamente a procedimientos de prueba de tipo judicial, y tiene como objetivo fundamental emitir una RSO para prevenir futuros accidentes e incidentes.



Aclaró la Junta que los resultados de esta investigación no condicionan ni prejuzgan cualquier procedimiento de índole administrativo o judicial que, en relación con el accidente, pudiera ser iniciado con arreglo a leyes vigentes.



Meoni murió el viernes último en un accidente ocurrido poco antes de las 22, sobre la ruta nacional 7, cuando se dirigía a Junín para pasar el fin de semana con su familia.