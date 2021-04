Crece la preocupación por la rotura de silobolsas en territorio bonaerense

Son cada vez más los casos de rotura de silobolsas y la inseguridad rural no deja de crecer. La incertidumbre y preocupación está muy presente entre los productores. En esta oportunidad, una vez más el epicentro es la provincia de Buenos Aires.

Según contó el productor agropecuario, Pablo Labrunée, el martes a través de un aviso que recibió de un vecino, detectó la rotura de dos silobolsas que contenían unas 150 toneladas de girasol. El hecho ocurrió en el campo, propiedad de Labrunée, ubicado sobre la ruta 73 entre Tres Arroyos y Claromecó.

Labrunée, señaló que los silobolsas presentaban varios cortes que habrían sido realizados con un cuchillo y logró luego de una tarea ardua, que los granos desparramados fueran cargados en camiones y trasladados de manera inmediata al acopio. De esta manera se evitó la pérdida total, según Infobae.

“Cuando llegué al lugar y descubrí la rotura, me agarró una sensación de impotencia y mucha bronca. Soy una persona que no tiene problemas con nadie. Es por eso que no tengo sospechas los motivos del ataque”, dijo el productor, quien además confirmó que de manera inmediata realizó la denuncia policial.

Un dato singular del hecho, es la aparición de un silobolsa de color rosa. Y eso tiene una explicación. Se trata de una iniciativa de la empresa IpesaSilo, el mayor fabricante del país, que por cada silo rosa que comercializa está donando 10 dólares, de los cuales un 80% será para Fundaleu y el 20% restante para el Hospital Municipal Ramón Santamarina de la localidad de Tandil.

Hasta el momento, en lo que va del año, los casos de rotura de silobolsas se habían situado en la provincia de Buenos Aires, en los distritos de Bolívar, Tandil, San Antonio de Areco y Coronel Dorrego. Y también hubo casos en Santa Fe, donde semanas atrás en la localidad de Sa Pereira, un tambero denunció que le rompieron 11 silobolsas, de los cuales cuatro contenían granos de maíz partido, cuatro con silo de alfalfa y tres con silo de maíz.

UN DELITO QUE CRECE

El año pasado, según los datos aportados por el sector privado, se rompieron más de 160 silobolsas. Las provincias más afectadas fueron Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. Pero también los productores enfrentaron en los últimos meses, incendios intencionales en sus campos y robo de hacienda y maquinaria agrícola. La mayoría de los casos no fueron esclarecidos.

El aumento de la inseguridad rural tiene lugar en momentos donde el oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación se comprometió a dar tratamiento en mayo próximo en el recinto de la Cámara baja, al proyecto de ley para combatir y castigar el vandalismo rural contra cosechas, tolvas, silos y los ataques a silobolsas. Actualmente, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Legislación Penal.

El oficialismo busca con dicho proyecto frenar los ataques a los silobolsas y propone incorporar estos ataques sólo basados en el simple ánimo de destruir.