Sin piedad: la prensa británica calificó a Guardiola de "arrogante" por la caída en la final de la Champions

La prensa gráfica británica cargó este domingo contra el entrenador Josep "Pep" Guardiola tras la derrota por 1 a 0 del Manchester City en la final de la Liga de Campeones de la UEFA ante el Chelsea, disputada ayer en Oporto, Portugal.



"La decisión de Guardiola de empezar sin Fernandinho rozó la arrogancia, como si creyera que podría superar al bien organizado y decidido Chelsea de Tuchel sin un recuperador de balones. El City echó mucho de menos al brasileño organizando y patrullando esa zona. Kanté se limitó a tomar el control y cuando Guardiola introdujo a Fernandinho, al cabo de una hora, el Chelsea ya iba por delante", destacó The Times.



En tanto, The Guardian publicó: "La presión era para Pep, con Sheikh Mansour a la espera de una copa que anhela desde su toma de posesión en 2008, pero el entrenador del City encontró una nueva forma de perder, para sondear nuevas profundidades de frustración".



El diario londinense The Independent criticó también al entrenador español y señalo que "muchos de los futbolistas del City no comprendieron qué hacer sobre el terreno de juego".



Para The Sun, un diario más agresivo en su línea editorial, Guardiola "cruzó esa fina raya entre la genialidad y la extravagancia y decidió que una final de la Champions era el momento adecuado para realizar uno de sus experimentos de profesor loco".



Por último, el Daily Mail subrayó: "A diferencia de Wembley en 2011, esta vez el fútbol de ataque lo mató. Arrancar sin Fernandinho ni Rodri pareció excesivamente insensato incluso para un entrenador tan comprometido con la estética del juego como lo es Guardiola".