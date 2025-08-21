Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Escándalo de los audios

Francos, tras la salida de Spagnuolo: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

El jefe de Gabinete se refirió a la remoción del titular de la Agencia Nacional para la Discapacidad y a la presunta existencia de un caso de corrupción que podría salpicar a la hermana del Presidente

21 de Agosto de 2025 | 10:04

Escuchar esta nota

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó esta mañana la salida del cargo del director de la Agencia Nacional para la Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, pero advirtió que la existencia o no de un pedido de coimas en ese organismo “la tiene que resolver la Justicia”, aunque subrayó: “Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”.

“La salida de Spagnuolo está confirmada por una decisión que el Presidente tomó ayer”, dijo Francos, al tiempo que pidió que no le pregunten sobre la inocencia de funcionarios como la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, o su asesor, Eduardo “Lule” Menem, porque "son temas que debe investigar la Justicia", insistió.

Al arribar cerca de las 9:30hs. al Hotel Alvear para exponer en el encuentro denominado “Council of the Americas”, el funcionario dialogó brevemente con los periodistas que lo aguardaban en al ingreso al lugar.

Ante una pregunta puntual, Francos expresó que “el pedido de coimas lo tiene que resolver la Justicia", y puntualizó que “el juez que está llevando adelante la investigación lo citará al señor Spagnuolo para ver si ratifica los dichos que han aparecido en unos audios que, la verdad, no sé de dónde salen”.

Consultado sobre la autenticidad de los audios que tomaron estado público en los medios de comunicación, el jefe de Gabinete explicó: “Yo no les puedo dar veracidad o no, es algo que tiene que investigar la Justicia”, y enfatizó: “Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”.

Ante una nueva consulta sobre si cree en la inocencia de los funcionarios mencionados en los audios, Francos pidió: “No me pregunten por supuestos sobre Karina Milei o Lule Menem son temas que tiene que investigar la Justicia”, reiteró.

Con piña en el Congreso, la tasa sube más y todo se duerme

