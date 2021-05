"El peronismo perdió la calle; la calle la ganó la gente", aseguró Luis Brandoni

El actor Luis Brandoni aseguró en una entrevista radial que el peronismo "perdió la calle" y que la misma fue ganada en el último tiempo. Además dijo que confía en quie se produzcan transformaciones en la Argentina.

"El peronismo disfrutó de un activo político importantísimo durante décadas y lo perdió. Ese activo se llamaba la ‘calle’. La calle la perdió. La calle la ganó la gente”, aseguró en dálogo con Radio Mitre.

En relación a cómo ve al país en un futuro, precisó: “Yo tengo confianza en el futuro, yo creo que las cosas se van a modificar. La sociedad argentina ha hecho cambios extraordinarios. Cambios que no han tenido la concreción todavía, que no se lo ven con solidez, pero que existen desde hace bastante tiempo".

Y prosiguió: "Puedo dar algunos ejemplos que podrían significar síntomas interesantes. La sociedad despidió al gobierno de Cambiemos, que había perdido, con una manifestación en la plaza monumental”.

En cuanto a su contagio de coronavirus, contó: “No tuve miedo y casi ni me di cuenta, porque no tuve las cosas que suelen ocurrir como perder el olfato o tener dolores. No tuve nada de eso. Creo que tuve un COVID bastante leve".

Siguiendo con su relato, indicó: "Volví al teatro y estoy físicamente bien. Pero ahora estamos a la espera de una resolución del Gobierno Nacional a través de nuestro vocero, que va a ser el Ministro de Cultura, para ver si se puede imprimir un Pasaporte Cultural, que sería algo así como un pasaporte que la gente saca junto con una entrada de teatro, cine o un espectáculo de música y que le da permiso para moverse por la ciudad fuera de los horarios limitados”.

En cuanto al aislamiento y el encierro, dijo: "El encierro ya es una situación complicada. Yo debo reconocer que el año pasado lo pasé mucho peor que este. Y el tema es la tristeza que te abraza, que te lleva y que te trae con todas estas cosas que ocurren. Los seres queridos, la gente que uno admira, que uno reconoce y que se han perdido. Y, en otro sentido, que es también penoso, toda la gente no hemos podido ver durante este tiempo. Eso es una pérdida, aunque no es una pérdida definitiva. Pero es una pérdida”.

Y cerró: “El sentarse en una mesa a comer después de la función o a tomar algo y hacer una sobremesa, es parte de los placeres más hermosos de la vida. Y eso lo hemos perdido. La gente no sale a trabajar, que eso a mí no me pasa porque yo trabajo siempre en un lugar, en mi casa no puedo trabajar porque el público no viene. Pero la gente que ha dejado de salir de su casa también debe estar extrañando el frecuentarse con la gente que conoce, que quiere y que necesita ver. Y entonces hay una especie de falta de estabilidad en lo que estamos viviendo”.