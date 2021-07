Envían turnos de vacunación a menores de 30 años en Provincia: cómo revisarlo

Cientos de jóvenes de entre 20 y 30 años de la Provincia recibieron esta noche el turno para la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Corresponde a los municipios en dónde aún no se liberó la aplicación en mayores de 18.

Por otro lado, el Ministerio de Salud bonaerense recordó que quienes no pudieron asistir a vacunarse contra la Covid-19 en la fecha indicada pueden hacerlo con el turno vencido en cualquier vacunatorio cercano a su domicilio.



En un comunicado, consignó que en la provincia de Buenos Aires los turnos no se cancelan, ni se vencen y el único requisito para poder inmunizarse es presentar el DNI y el comprobante del turno que expiró de la persona que se había registrado en la web www.vacunatepba.gba.gob.ar o en la aplicación VacunatePBA, y que no pude concurrir el día citado.Sino en: https://sso.gba.gob.ar/web/login/SALUD (con DNI y Nº de trámite).



Desde ayer, todas las personas mayores de 35 años fueron incluidas también en los grupos prioritarios de acceso a la vacunación libre.



Por lo tanto, quienes superen esa edad y no hayan recibido la primera dosis pueden dirigirse sin turno al centro de inmunización bonaerense más cercano.



No obstante, frente a los inconvenientes y dudas que pueden surgir tanto en el proceso de registro como de vacunación, la Provincia recibe consultas a la línea telefónica 148 y al correo electrónico vacunatepba@ms.gba.gov.ar.