Piden que vayan a juicio los dos acusados de asaltar a Piparo

La fiscalía de Menores de la Plata que investiga el asalto a la diputada bonaerense Carolina Piparo y su esposo pidió ayer elevar a juicio oral la causa en la que están imputados un adolescente de 16 años y un joven de 22, informó una fuente judicial. El vocero explicó que el pedido fue notificado en las últimas horas a las defensas de los dos acusados de asaltar a Piparo y a su marido Juan Ignacio Buzali en la madrugada del 1 de enero.

Tanto el adolescente como el joven identificado como Cristian Anticaglia están acusados del delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego”.

Piparo (44) fue atacada por “motochorros” en la madrugada del primer día del 2021 en 47, entre 15 y 16, apenas estacionaron frente a la casa del padre de Buzali, con quien habían compartido la cena.

Al declarar como testigo en la otra causa que tiene como imputado a su marido por el posterior embiste de dos motociclistas, Piparo recordó que tras recibir el Año Nuevo en familia salieron de la casa del Grand Bell que alquilaron por el verano poco después de la 1.30.

Aclaró que ella decidió acompañar a Buzali porque “era una noche complicada y me pareció peligroso que fuera solo”.

“El camino es largo. Media hora seguro tardamos. Dejamos a mi cuñada primero y vamos para lo de mi suegro”, donde, dijo, ella ocupó su lugar cuando él bajó y mientras su marido abría el baúl para sacar unas bandejas. “En eso aparecen tres motos”, uno de cuyos ocupantes “saca un arma y me pide las cosas”, relató.

“Lo único que pensé fue que si me iban a pegar un tiro que sea en la cabeza, porque lo primero que se me vino a la cabeza fue la terapia intensiva donde estuve en el año 2010”, confesó. Y siguió: “No pude ni gritar, así que abrí la puerta y le di mi mochila. Mis vecinos empiezan a gritar que me quede tranquila, que llamaban al 911”.

Interrogada sobre los asaltantes, describió al que le apuntó y calculó que tendría “entre 16 y 18 años”. Y recordó varias veces “el buzo turquesa” de uno de ellos. De lo que le robaron, De lo que le robaron, lamentó especialmente un pañuelo blanco que tenía en la mochila y siempre llevaba con ella, porque “en terapia intensiva me lo ponían a mí y al bebé para que cuando se lo llevaran sintiera mi olor”. Tenía también la notita que le escribió a Isidro el 12 de septiembre de 2010, cuando ella salió de terapia. Y negó que llevara 20 mil pesos: “En mi declaración jamás hablé de plata”, aclaró, y calculó que no tendría más que 6.000 pesos. Según la legisladora, tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia, volvieron a ser interceptados por lo que creyeron que eran los mismos “motochorros”, se sintieron cercados y se produjo el embiste, con dos jóvenes heridos.