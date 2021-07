Acuerdo de la Provincia con los bonistas para avanzar en el canje de deuda

Finalmente, la provincia de Buenos Aires llegó a un “acuerdo con su principal acreedor y otros bonistas en torno a términos y condiciones” para avanzar en el canje de deuda existentes por nuevos títulos.

Según la información oficial, este acuerdo permitirá “avanzar hacia la finalización del proceso de reestructuración de deuda con privados bajo legislación extranjera”, y dará a la provincia “un importante alivio financiero”.

Los nuevos términos implicarán una reducción de los servicios totales durante el período 2020-2024 de aproximadamente 4.450 millones de dólares, lo que equivale al 75 por ciento de los compromisos originales, mientras que los plazos de repago serán triplicados.

Con este acuerdo, el cupón máximo que la Provincia debía afrontar previo a la reestructuración se verá reducido cerca del 40 por ciento, mientras que el cupón promedio se reducirá a 5,6 por ciento.

“Haber logrado este entendimiento, luego de intensas negociaciones, fue posible gracias a los esfuerzos compartidos que posibilitan avanzar hacia una solución definitiva. Este es un paso clave para recuperar un perfil de deuda sostenible, acorde a nuestra capacidad de pago y a las enormes dificultades que debemos afrontar”, destacó el ministro provincial de Hacienda, Pablo López.

más de un año

La provincia de Buenos Aires lanzó su oferta de canje el 24 de abril de 2020 y desde entonces ha prorrogado el plazo de adhesión varias veces, en medio de duras negociaciones con los acreedores, liderados por fondos de inversión.

En total, la oferta busca canjear bonos por 7.148 millones de dólares.

Buenos Aires es una de las 12 provincias que planteó el año pasado la necesidad de reestructurar sus deudas en moneda extranjera, tal como lo hizo Nación, en un contexto de recesión económica agudizada por la pandemia del Covid-19.

López contó que se arribó al acuerdo “después de arduas y largas conversaciones y negociaciones, que posibilitan avanzar hacia una solución definitiva”.

“Para la Provincia, implicaría poder cambiar completamente su perfil de deuda, que es el objetivo que perseguimos. Nuestro propósito es que sea un perfil sostenible, tras heredado una deuda insostenible, acorde a nuestra capacidad de pago y a las enormes dificultades que debemos afrontar”, evaluó.

El ministro planteó que “se trata de la deuda en moneda extranjera, que representa entre el 70 y el 75 por ciento de la deuda total de la Provincia”, y destacó: “Es una parte muy significativa”.

López cuestionó que “la gestión de Vidal tomó una gran deuda en dólares y en vencimientos muy cortos. Eso pesa en las finanzas de la Provincia y era una deuda insostenible”.

“Es una gran noticia. Fue un trabajo de muchos meses. Siempre buscamos poder llegar a nuevos términos acordes a las necesidades de la Provincia”, indicó.

hasta el 2024

“Lo que logramos es un alivio financiero muy importante de acá a 2024, ya que dejamos de pagar 4.450 millones de dólares en ese plazo. Y, hacia adelante, un perfil sostenible donde los montos de pago van a estar en niveles acorde a la capacidad de pago de la provincia”, explicó López.

En ese contexto, destacó que implica “una reducción muy significativa de la tasa de interés, que pasa a estar en un promedio de 5,6 por ciento y nunca supera el 6,6 por ciento”. Puntualizó que la deuda original “tenía plazos muy cortos, ahora la estiramos a 11 años”.

Los plazos de adhesión tuvieron 20 extensiones hasta llegar al acuerdo de ayer. En este lapso, un grupo de acreedores asesorados por la firma White & Case, el Steering Committee of the Ad Hoc Group of Buenos Aires Bondholders, demandó a la Provincia en la la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el mismo en el que el Tesoro Nacional perdió el caso “pari passu” por la reestructuración de la deuda de 2005.