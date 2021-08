El directorio del Bapro sumó otra vacante y Kicillof se resiste a negociar sillas con la oposición

Juliana Di Tullio asumió ayer su banca en el Senado Nacional, en reemplazo de Jorge Taiana, flamante ministro de Defensa. Y ese enroque dejó otra silla vacía y sin quórum al directorio del Banco Provincia, donde la legisladora era directora.

La entidad crediticia oficial cuenta en su cúpula con nueve directores. Pero con la partida de Di Tullio solo le quedaron cuatro -incluyendo al presidente, Juan Cuatrommo-, uno menos que el quórum mínimo de cinco para funcionar.

Para nombrar un reemplazante, el gobernador, Axel Kicillof, necesita del aval del Senado, que aprueba el pliego del candidato o candidata con los dos tercios de su cuerpo. Ocurre que el Frente de Todos es minoría en la Cámara Alta y para abrir la llave a una designación de esas características debería iniciar una negociación con Juntos por el Cambio. Eso implicaría para el Gobierno cederle un director a la coalición opositora.

Kicillof prefiere esperar y evitar esa concesión. “No vamos a entrar en una negociación con Juntos por el Cambio. Estamos analizando la forma, en función de lo que establece la carta orgánica del Bapro, de establecer alguna designación provisoria hasta fin de año para que no se quede sin quórum el directorio”, anticipaban a este diario voceros oficiales, antes de la partida de Di Tullio. Y, abrazados a la esperanza de que el oficialismo revierta su posición de minoría en la Cámara Alta tras las elecciones legislativas, agregaban: “Se dejará todo para negociar en diciembre, cuando cambie la composición del Senado”.

De manera que el mandatario provincial no piensa enviar a la Legislatura los pliegos para cubrir los espacios generados en el Banco Provincia: “No hay ninguna decisión tomada. No obstante el Banco tiene mecanismos institucionales que le permiten funcionar sin problema, por lo que no hay que hacer nada a las apuradas”, señalaron a EL DIA altas fuentes de la Gobernación.

Mientras, entre los senadores de la oposición bonaerense advertían: “Es muy difícil que el Banco pueda continuar por mucho tiempo sin quórum. Más temprano que tarde van a tener que tomar una decisión y eso implica que van a tener que negociar con nosotros”.

Sin quórum, la entidad financiera queda con sus funciones acotadas en lo que hace a préstamos y líneas crediticias, según coincidían ayer fuentes bancarias y de la oposición consultadas por este diario.

Pero en el entorno de Kicillof insistían en que “la operatoria del Banco no se ve afectada, sigue funcionando como hasta hoy. Por lo tanto no hay por qué salir a negociar nada a lo loco”, zanjaban.

La composición del directorio del Banco Provincia ha sido históricamente materia de negociación. Más allá de que su Carta Orgánica no lo mencione de manera explícita, de los ocho vocales que lo integran, algunos de ellos siempre se destinan a la oposición.

Desde que asumió Axel Kicillof solo fue nombrado el presidente de la entidad financiera, Juan Cuattromo. Junto a él, tras la vacante generada por Di Tullio, quedan tres directores con mandato hasta 2022: el radical Diego Rodrigo, el massista Sebastián Galmarini y Humberto Vivaldo, que responde al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Por eso, para evitar la falta de quórum, en el Gobierno hablan de una designación temporaria.