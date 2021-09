Los candidatos de Juntos coinciden: el “verdadero” rival es el kirchnerismo

Con una campaña paralela y separados por la interna que los enfrentará el próximo domingo, los precandidatos a diputados nacionales por Juntos en la Provincia, Facundo Manes y Diego Santilli, coincidieron ayer en un único adversario a derrotar: el kirchnerismo.

“Somos los únicos que le podemos ganar al kirchnerismo, porque venimos a plantear una coalición opositora diversa, con una nueva identidad”, planteó por caso Manes, que en el tramo final de la campaña visitó los distritos de Avellaneda y Lanús. Mientras que Santilli, desde Campana, propuso “trabajar juntos para enfrentar a nuestro adversario político, que es el kirchnerismo”.

No obstante, Manes, que es el referente radical del espacio “Dar el paso” dentro de Juntos, aclaró que en su caso no llega “con el envión del 2019, donde perdimos, venimos a darle una nueva impronta a la coalición opositora, porque no solo hay que vencer al modelo kirchnerista que atrasó, hay que transformar la argentina para los jóvenes que hoy se quieren ir del país”.

Para el neurocientífico, “es triste que se siga con las fórmulas y prácticas de siempre” y cuestionó al kirchnerismo por pretender “echarle la culpa a la pandemia de la pobreza, la desigualdad y la falta de rumbo”.

Pero al mismo tiempo observó que “no podemos criticar actitudes de los adversarios y no ver lo que se hace en nuestro espacio. Hace unos días hablé de una legisladora de Cambiemos (en alusión a la senadora Lorena Petrovich) que con plata de la Legislatura pagaba a su empleada doméstica. Critico la campaña sucia de todos lados y también critico la anticorrupción selectiva”.

Y remató: “Está mal que Daniel Gollán, el ministro de salud bonaerense, que hizo una gestión desastrosa, haya renunciado en plena pandemia, pero también me parece mal que Diego Santilli haya renunciado a la vicejefatura y al ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y que el jefe de Gobierno porteño [Horacio Rodríguez Larreta] haga campaña en la Provincia. En plena pandemia, la Capital parece acéfala”.

Santilli, en tanto, se encargó de enumerar problemas como “la falta de educación, la salud, la seguridad y la Justicia” que, reconoció, son los que afectan a la gente. Y ratificó que el lunes siguiente a la elección “vamos a trabajar juntos con Facundo para enfrentar esos problemas y a nuestro verdadero adversario político, que es el kirchnerismo”.

Por otro lado, el precandidato del Pro dentro de Juntos hizo especial hincapié en la cuestión educativa que, según evaluó, no está entre las prioridades del Gobierno: “Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Un año y medio sin clases es mucho”, criticó sobre el prolongado cierre de escuelas durante la pandemia, mientras que en los colegios porteños “los chicos fueron de forma presencial y virtual en el último bimestre del año pasado y con presencialidad absoluta desde el 17 de febrero de este año. Eso marca y hace la diferencia como sociedad porque la única manera de que los chicos puedan desarrollarse es con educación”, valoró.