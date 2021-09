Un clásico: otro cruce con Macri por la “herencia”

En la última semana de campaña siguen los cruces entre Alberto Fernández y Mauricio Macri: el actual primer mandatario salió a responderle a su antecesor -que lo había tildado de “mentiroso serial”- al asegurar que no “está en la esencia” del ex mandatario “esa lógica de no valorar la democracia ni la institucionalidad”.

El domingo por la noche, en un reportaje televisivo, Macri había advertido que “Alberto Fernández inventa relatos con respecto a la deuda y la herencia. Ojalá yo hubiese recibido la herencia que él tuvo. La herencia que recibí yo fue peor que la que recibió el Presidente”.

Fue en este contexto que el Presidente, en un reportaje radial de ayer por la mañana, recogió el guante y salió a cuestionar al fundador del PRO por sus recientes declaraciones, en las que especulando ante una eventual derrota del oficialismo en las primarias, aventuró que “sino cambia se tendrá que ir”. En su defensa, cerca del expresidente explicaron que aludía a una futura derrota en las presidenciales de 2023.

No obstante, Fernández aseguró que desde el Frente de Todos ayudaron a que Macri “llegara al 10 de diciembre” de 2019 luego de que el ex mandatario le pidiera “ayuda” tras la abultada derrota electoral que Cambiemos había sufrido en las PASO de ese año. “(A Macri) lo ayudamos a que llegue al 10 de diciembre y a que la transición sea respetando las normas y, al mismo tiempo, a parar eso que él había disparado, cuando al perder las PASO salió a decir lo que dijo”, indicó el jefe de estado, en referencia a la última corrida cambiaria que se produjo en aquel entonces.