"La dama y el vagabundo": L-Gante y la primera foto de amor junto a Wanda Nara

L-Gante y Wanda Nara están cada día más cerca. Si bien ninguno de los protagonistas confirmó el romance, los gestos que ambos tienen en las redes sociales no dejan de llamar la atención y generar polémica. De hecho, el cantante le dedicó un tema a la empresaria y los dos se encuentran filmando el video.

Después de que Mauro Icardi rompiera el silencio en un vivo de Instagram, el referente de la Cumbia 420 se mostró enfocado en su trabajo y este jueves publicó una foto con la empresaria mediática. Es que cuando el jugador del Galatasaray irrumpió con un fuerte video, Wanda y L-Gante estaban juntos grabando el videoclip de “El último romántico” -el tema que le dedicó el referente de la Cumbia 420 a la empresaria mediática-.

En este contexto, L-Gante decidió ahora compartir una foto junto a Wanda que despertó miles de comentarios. En la image se los ve a los dos de espaldas y de fondo el set de filmación. Asimismo, la acompañó de una imagen de la Dama y el Vagabundo: la historia clásica animada de Walt Disney, sobre un romance entre una perrita mimada y un perro vagabundo.

“Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”, “Supuestamente una amiga”, “Te lo hago sin palabras”, “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”, son algunas de las frases que más llamaron la atención de esa canción.