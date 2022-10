VIDEO. Mauro contra Wanda: “Estoy con mis hijos en Turquía, esperemos que la madre se digne a volver”

Hasta ahora, Mauro Icardi se había mantenido al margen del nuevo escándalo que lo involucra luego de que su mujer, Wanda Nara, anunciara a los cuatro vientos su separación. Una separación que el rosarino puso en duda ayer en un sorpresivo vivo de Instagram en el habló de todo y con el que le pegó a la botinera donde más le duele al decir que sus hijos varones, los tres que tuvo con Maxi López, están “muy enojados” con ella por lo que se dice en relación a L-Gante.

“Valentino tiene 14, Coky 12, Benchu 10 y, obviamente, ven las noticias, tienen sus redes, miran YouTube, y obviamente todo esto que hablan, tantas mentiras, lo ven y me preguntan”, lanzó Icardi tras decir que los nenes, al menos los más grandes, no están contentos con lo que su mamá está haciendo en Argentina.

“Es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible”, lanzó.

Horas antes de su descargo de media hora, Valentino, el mayor de los hijos de Wanda con Maxi, había hecho un comentario en su cuenta de Instagram y con el que trató a L-Gante de “payaso”. Sin embargo, tras el vivo de Icardi, la publicación fue eliminada.

En relación al cantante de cumbia 420, que al igual que Wanda, miró el vivo, Icardi contó que “están filmando un videoclip bastante ridículo”, refiriéndose a ese famoso encuentro en la casa de Santa Bárbara en donde hubo música, tragos y descontrol.

Sobre el supuesto romance con Elián Valenzuela, el deportista sostuvo que para él es “todo publicidad”, algo que, de todos modos, no le cierra: “Había otras formas de publicidad, creo que no es la adecuada para lo que es ella, su marca, su nombre, para lo que creamos y tuvimos durante nueve años, diez. No estoy de acuerdo y se lo digo diariamente, pero será un modo de venganza. No sé cómo llamarlo”.

También contó que Tamara Báez, la ex del cantante, le escribió preguntándole algunas cosas de la empresaria: “Le dije que no era verdad lo que me decía, que yo conozco bien a mi mujer. No le tiré onda como salieron a decir”.

Una de las preguntas que más se repitieron en la transmisión del futbolista, que tuvo a varios famosos enganchados y haciendo preguntas, fue por su separación de Wanda: ¿están separados?

“Estamos viendo. Con esta historia de que nos separamos, no nos separamos. El fin de semana pasado, en Argentina, la pasamos bien, estuvimos juntos, y estaba todo lo más que bien, hasta el día siguiente que me volví y ella empezó con el mismo discurso de la separación otra vez”, tiró Mauro y en otro tramo del vivo habló de “chantaje” de Wanda hacia él.

Y, picante, sumó: “Estoy acá, en Turquía, con los nenes, estamos en Estambul. Los nenes tienen su escuela, su fútbol, sus actividades. Esperemos que la madre se digne a venir. Terminó la grabación del programa que estuvo haciendo y todavía la están esperando”.

“¿Asumís que fue por tu culpa?”, le preguntó alguien, y Mauro (que también dijo que no se siente “un enfermo o un loco” por subir fotos con Wanda) se sinceró: “Se creó un ambiente raro después de lo que pasó (lo de la China). Después hubo un perdón, no sé si sincero o no sincero, pasaron muchas cosas en el medio y la semana que viene vendrá, hablaremos, intentaremos solucionarlo para bien o para mal”.