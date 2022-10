Una enfermera denunció que casi la matan con un auto

Una mujer de profesión enfermera denunció haber sido víctima de una salvaje -e incomprensible- agresión. Fue cuando llegó con su auto a las calles 120 y 32, tras atravesar la bajada de la Autopista.

De acuerdo al relato de la mujer, un coche de color gris, donde viajaba una pareja, la encerró y le rompió el vehículo a golpes.

“Hasta me atropellaron cuando me bajé. Estaba yendo a trabajar al hospital”, mencionó.

La víctima, con inocultable indignación, mostró su mano derecha, la cual evidenciaba restos de sangre y una creciente inflamación.

La mujer no sabe si eran “locos al volante” o si se trato de una maniobra con una clara intención delictiva.

Lo peor de todo fue que, según mencionó la protagonista del incidente, “la Policía nunca vino”.

“Viví algo aterrador. Fue desde el control que esta sobre la bajada de la Autopista, hasta el control que está en la rotonda. Me encerraban y frené para que se fueran”, explicó.

“Cuando lo hice, la mujer me golpeó el auto, me bajé y ahí el hombre (el conductor) me embistió como media cuadra, frenando donde caí al asfalto. Un locura”, completó.