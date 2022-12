Se inauguró el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 9 de Lobos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves el acto de inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 9 del municipio de Lobos, junto al intendente local, Jorge Etcheverry; el jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación, Pablo Urquiza; y la directora de la institución, Sandra Peralta. De esta forma, ya se finalizaron 126 nuevos establecimientos educativos desde la puesta en marcha del programa Escuelas a la Obra en enero de 2020.

“Este edificio estaba muy avanzado en 2015, pero fue abandonado y sufrió incluso problemas de vandalismo. Retomamos las obras y logramos que hoy sea una de las escuelas más lindas de la provincia de Buenos Aires”, resaltó Kicillof y agregó: “Como con las rutas, el transporte y la salud, este establecimiento escolar no existiría en Lobos si no fuera por el impulso del Estado”.

En ese sentido, el Gobernador aseguró que “venimos de una etapa en la que no se hizo nada por la educación pública y además se la criticó sin ofrecer ninguna alternativa”. “Nosotros tenemos una mirada crítica para mejorar y transformar, confiamos y creemos en la educación pública, por eso invertimos para construir nuevos edificios y mejorar la infraestructura educativa”, añadió.

Con una inversión de $110 millones, se finalizó un edificio que se encontraba abandonado y permitió también brindar más comodidades a la Escuela Primaria N°11, con la que compartía instalaciones. Incluyó la creación de seis aulas, biblioteca, laboratorio, dependencias administrativas, sanitarios, cocina, SUM y patio. Además, la institución fue equipada con mobiliario escolar de la fábrica provincial, en beneficio de sus 148 estudiantes y 57 trabajadores y trabajadoras.

En tanto, Urquiza señaló que “en la Provincia ya finalizamos más de 5 mil obras y, solo en Lobos, invertimos más de $170 millones para mejorar la infraestructura educativa”. “Esta institución cuenta con una comunidad que viene peleando desde hace años para sostener la continuidad pedagógica, ahora los chicos y las chicas van a contar además con un espacio digno que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra escuela”, añadió.

Esta secundaria recibe a las y los alumnos que terminan sus estudios primarios en las escuelas 1, 6 y 11, al tiempo que se articula también con las primarias 17 y 28 de ámbitos rurales. Asimismo, trabaja junto a la sala maternal del Jardín de Infantes N°903 en el proyecto de experiencias educativas destinado a facilitar la continuidad escolar de jóvenes que asisten al nivel secundario y tienen a cargo el cuidado de niños y niñas.

Por su parte, el intendente Etcheverry remarcó: “Hoy es un día de mucha felicidad para todos nosotros, porque con la inauguración de esta escuela estamos trabajando para el futuro de todos los chicos y las chicas que van a transitar por ella”.

“Es muy fácil hablar de la educación, pero también hay que invertir en infraestructura, en equipamiento y en el bienestar de los y las trabajadoras de la comunidad educativa”, sostuvo el mandatario bonaerense y añadió: “Hay mucho por hacer en el interior de nuestra provincia y para ello se necesita más Estado”.

“No nos podemos dejar engañar por discursos vacíos: apoyamos la educación pública porque es la que nos salva desde el jardín de infantes hasta la universidad”, subrayó Kicillof y concluyó: “Eso significa más democracia y más desarrollo para llevar adelante un país con derecho a la educación que garantice un futuro mejor”.

Estuvieron presentes también el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; la concejala Aldana Cenas; los concejales Paulo Cirone, Edgar Robles y Guillermo Sperr; el ex intendente de Lobos Gustavo Sobrero; y el titular del PAMI de Lobos, Martín Carriquiry.