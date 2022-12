Los escándalos del 2022: juicios, armas y romances humeantes

Cada año tiene sus escándalos: los famosos suelen tener egos problemáticos y tendencia a la promiscuidad, lo cual entrega, cada temporada, una serie de embrollos memorables, que se comentan en el trabajo, en el micro y en los asados.

Algunos son de nuestra propia farándula; otros, escandaletes internacionales. A continuación, repasamos el año en escándalos de los famosos.

Una imagen que ya hizo historia: la cachetada de los Oscar

LA CACHETADA

El año comenzó con un tremendo sopapo. No, no la devaluación sino la cachetada de Will Smith a Chris Rock en pleno escenario de los Oscar, uno de los momentos más incómodos de la historia televisiva. Y eso que se suponía que tenía que ser una noche especial para Smith, favorito a ganar la estatuilla de mejor actor por “El Rey Richard”: pero cuando Chris Rock hizo un chiste sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett, no pudo contenerse y subió al escenario muy caliente. Para colmo, después ganó el Oscar y dio un discurso extraño, tenso.

Se demoró 20 años pero llegó: Ben Affleck y J-Lo, finalmente, dieron el “sí, quiero”

LA SAGA KARDASHIAN

A comienzos de año también empezó otro escándalo internacional: Kim Kardashian comenzó su larga separación de Kanye West, cuyas conductas erráticas, desde entonces, se dispararon. Varias de las marcas que lo auspiciaron, de hecho, le soltaron la mano a fin de año, luego de que Ye escribiera una serie de comentarios antisemitas y problemáticos, y realizara también algunas declaraciones polémicas en ese sentido. Incluso, le bajaron la cuenta de Twitter.

Kim Kardashian luciendo el vestido de Marilyn Monroe que rompió

Pero del otro lado también hubo escándalos: en la gala del Met, Kim apareció con su nuevo novio Pete Davidson del brazo, y el vestido que lució Marilyn Monroe al cantarle el feliz cumpleaños a Kennedy. Las dos generaron lío: el romance con Davidson duró poco, pero lo suficiente para que se filtraran mensajes entre Kanye y él, desafiándose a pelearse, todo muy machirulo. Lo del vestido fue mucho más fuerte, ya que, primero, Kim contó con un orgullo la terrible dieta que realizó para entrar en el vestido, y luego se reportó que lo había destruido al usarlo. Aunque esta última versión fue luego suavizada, todavía muchos siguen preguntándose cómo puede ser que una pieza de museo haya servido para una campaña de marketing…

Será una temporada recordada por el bife que Will Smith le dio a Chris Rock en la gala del Oscar

EL ARSENAL DE FERRIOLS

El doctor Alberto Manuel Ferriols vivió en mayo un día más que agitado: la Policía de la Ciudad ingresó a su casa y encontró un arsenal sin declarar que incluía todo tipo de armas de diversos calibres así como un cuchillo, esposas y municiones.

El procedimiento se realizó a raíz de una denuncia de su hija Bettina por amenazas con armas de fuego. La Justicia cree que Bettina sufrió “violencia psicológica, como insultos, descalificaciones, amenazas y control; y económica, por un control de recursos”. El médico quedó detenido y tuvo que declarar en indagatoria. Luego de ese acto procesal, el fiscal Claudio Silvestri pidió que se le imponga una prisión domiciliaria a causa de una afección cardíaca que sufre.

También, se le impuso una serie de medidas que tiene que cumplir. De lo contrario, podría ser enviado a una cárcel común: entre las condiciones de la Justicia, está la prohibición de todo tipo de contacto con su hija denunciante y la permanencia de un policía en la puerta de su casa para que se cumpla la domiciliaria sin permiso de salidas. El fiscal también le denegó todo tipo de posibilidad de comprar armas de fuego o cualquier tipo de elemento apto para ejercer violencia.

Según consta en la causa, Ferriols tenía en su poder seis pistolas, tres revólveres, una escopeta semiautomática, un pistolón y un revólver de aire comprimido. Además, encontraron una picana eléctrica, dos esposas, dos cargadores extendidos, dos apuntadores láser, cinco cuchillos tácticos y cuatro navajas. Ferriols no se presentó en diciembre a la audiencia, y está cada vez más cerca del juicio oral.

EL JUICIO DEL SIGLO

Fue el juicio del siglo: Johnny Depp decidió llevar a juicio a su ex, Amber Heard, por difamación, luego de que ella escribiera en un diario que había sido asaltada sexualmente por el actor. Lo que siguió fue una serie de revelaciones que mostraron desde adentro una pareja profundamente violenta, tóxica, con problemas de abuso de sustancia y profundamente disfuncional: el público lo vivió como una verdadera telenovela. Que Depp ganó: Heard le debe pagar 50 millones de dólares…

Fue un año de reivindicación para Johnny Depp tras años de acusaciones de su ex, Amber Heard

¿MORDAZA A CANOSA?

En agosto, Viviana Canosa renunció a su programa en A24, luego de denunciar la censura del canal de un informa que planeaba sobre Sergio Massa. “Hago periodismo por vocación y no soporté una mordaza”, disparó. “A este gobierno le jode la libertad, le molestan los periodistas que piensan, que son capaces de perder su trabajo para no perder la libertad de expresión”.

Canosa fue muy polémica y una de las grandes protagonistas de la tevé y hasta pegó el portazo

BENNIFER 2

¡Bennifer tiene parte dos! Recientemente separados de sus respectivas parejas, Ben Affleck y Jennifer Lopez volvieron a juntarse, algo que, aparentemente, siempre habían querido hacer. Y se casaron. Dos veces. La primera, en Las Vegas, en lo que pareció ser una boda más íntima, de apuro, para sacarse la presión. La segunda fiesta, ahora sí, fue gigante, con todo Hollywood invitado a celebrar el amor. “El amor es hermoso”, escribió J-Lo. “Y resulta que el amor es paciente, 20 años paciente”.

El 2022, el año en que J-Lo y Ben Affleck volvieron a apostar por el amor

TETO, PRESO

En septiembre, Teto Medina quedó detenido, acusado de ser la “cara visible” de una asociación ilícita denunciada por estafas, reducción a la servidumbre y explotación laboral en, al menos, una comunidad terapéutica destinada a la rehabilitación de personas con adicciones que él promocionaba y que –como se consignó– no estaba habilitada, y donde se dieron a conocer las charlas motivacionales que el conductor brindaba.

El Teto Medina pasó unos días tras las rejas

Teto Medina fue acusado junto a otras 16 personas que manejaban centros de rehabilitación de adictos a las drogas. Fue rápidamente excarcelado, pero sigue procesado en esta causa y para continuar en libertad deberá presentarse una vez al mes en el juzgado y no acercarse a los predios de esa comunidad terapéutica. “Ninguno de los chicos se quería ir de la comunidad”, remarcó el conductor. “Quiero pensar que fue un gran error”, sostuvo sobre su detención.

Los problemas legales no son nuevos para Teto: en 2019, En el 2019, Mónica Fernández, su ex, lo denunció por violencia de género y amenazas con uso de armas de fuego.

El 2022 fue el año en el que Arana casi quedó cancelado por una vieja disputa con Gaetani

UN ROMANCE IMPENSADO

En un resumen de lo más escandaloso del año, Wanda no puede faltar. Su novelita con Icardi (que se separa, que no, que el divorcio, que los millones) aburrió bastante; más interesante fue, en el marco de esa superación, su coqueteo con L-Gante, que sorprendió al mundo de la farándula.

L-Gante y Wanda Nara, una pareja ¿despareja?

Él es joven, una estrella ascendente, ella más grande, y parecía ya haberse olvidado de los famosos argentinos, dedicada al glamour europeo hace años. Pero el creador de la cumbia 420 le susurró al oído justo cuando Wan estaba en un momento delicado, en pleno tironeo con un insistente Icardi que tuvo que ver cómo aparecían las fotos de su ¿ex? con el trapero a puro mimo en la noche tropical.

LA DECLARACIÓN DE DARTHÉS

Finalmente, hicieron declarar a Juan Darthés: el juicio por abuso sexual contra el actor comenzó dos años después que Thelma Fardin presentara la denuncia en diciembre de 2018 en Nicaragua, por hechos supuestamente consumados en 2009 durante una gira de la novela argentina “Patito Feo”, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.

Pero desde entonces, la defensa del intérprete había conseguido exitosamente dilatar la audiencia, intentando frenar el juicio e incluso desactivarlo con varias tretas judiciales.

Incluso, pidieron que la causa pase a la justicia ordinaria y todo el proceso judicial comience de cero. Esta resolución fue apelada por Fardin y, en agosto de este año, el Tribunal de Justicia Federal de Brasil decidió no hacer lugar a ese pedido y seguir adelante en la justicia federal con el debate oral. El músico y actor negó haber abusado sexualmente de la actriz Fardin en Nicaragua, pero más allá de lo que diga, el juicio comenzó su camino.

SHAKIRA, PIQUÉ Y EL FISCO

Año movidito para Shakira, que se separó, finalmente, de Gerard Piqué, tras 12 años juntos, mientras enfrenta la posibilidad de pagar una millonada a la Hacienda española por fraude.

Shakira, con sus hijos, por un lado

La colombiana se separó del futbolista en medio de años de fuertes rumores de infidelidad de parte de él, y contó que vive “una de las horas más difíciles y oscuras” de su vida y que, para ella, escribir música es “como ir al psiquiatra”. Todavía en pleno juicio para ver cómo dividen a los chicos, Shakira también enfrentó este año al fisco español, acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014, simulando que no residía en España.

Gerard y Clara Chía, por el otro

ARANA CONTRA GAETANI

Facundo Arana suele hacer un culto del perfil bajo, pero eso no le ha impedido meterse en varios escándalos faranduleros. Este año, por ejemplo, fue acusado por Romina Gaeta de violento, lo cual desató un ida y vuelta entre los dos. Ella dijo, entre otras cosas, que le había dicho “puta falopera”; él, que no recordaba el incidente y que estaba sorprendido, ya que tenía buena relación con la actriz. Se sumó, encima, Maju Lozano, quien escribió un tuit donde decía “finalmente la verdad sale a la luz” y explicando que ella ya había hablado de los supuestos malos tratos de Arana hace mucho tiempo.

El encuentro que selló la paz entre Romina Gaetani y Facundo Arana

Finalmente, ambos artistas terminaron reuniéndose para tener una charla privada que terminó con la firma de un acuerdo legal. ¿Final? Más o menos: recientemente Gaetani tiró que “fue un episodio raro. Burlando llamándome... Yo no me retracté, no sé si el vínculo quedó subsanado o no”.