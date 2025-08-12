Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Bombazo: Evangelina Anderson y Martín Demichelis se habrían separados después de idas y vueltas

12 de Agosto de 2025 | 23:00

La relación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, que se extendió por más de 15 años y dio como fruto tres hijos —Bastián, Lola y Emma—, atraviesa uno de sus momentos más comentados en la esfera mediática. A lo largo de 2024 y 2025, los rumores sobre una crisis o separación definitiva han alternado con gestos públicos de unidad, en un contrapunto que mantiene en vilo a seguidores y medios de espectáculos.

En octubre de 2024, el programa LAM dio a conocer la versión de que la pareja se había separado tras la mudanza a México, y que el motivo habría sido una supuesta infidelidad del entonces entrenador de River con una azafata. La panelista Yanina Latorre incluso relató que Anderson habría descubierto inconsistencias en los movimientos de su esposo y que eso desató el conflicto. Sin embargo, la respuesta de la modelo fue inmediata: publicó en Instagram una foto en la que se la veía tomada de la mano de Demichelis junto a un mensaje donde desmentía tajantemente la ruptura, afirmando que, por respeto a su hijo que vivía en Argentina, había un límite para tolerar rumores.

En los meses siguientes, hubo señales de normalidad. En mayo pasado, ya instalado en México como DT de Monterrey, Demichelis recibió el apoyo público de su esposa en redes tras ser desvinculado del club. En julio, la pareja fue vista en eventos y reuniones sociales, apareciendo sonriente y acompañada por familiares y amigos. Sin embargo, la calma mediática se rompió nuevamente este martes, cuando Pepe Ochoa, panelista de LAM, aseguró en vivo que la separación ya es un hecho y que ambos “hablaron por separado en el colegio sobre esta situación por los hijos”.

El comentario que encendió aún más la especulación fue la afirmación de que Anderson estaría borrándose un tatuaje relacionado con Demichelis. Ochoa relató que, tras preguntarle directamente a la modelo si se lo estaba quitando y recibir una respuesta evasiva, consultó con el entorno de un tatuador que confirmó que el proceso ya había comenzado. El supuesto retiro del tatuaje se sumó a otro detalle que circuló en redes: un “like” que Anderson le habría dado al futbolista italiano Nico Paterni, detectado por la cuenta especializada Gossipeame, que generó nuevas interpretaciones y comentarios en el mundo virtual.

En paralelo, en este mismo período trascendió un episodio que muestra un costado distinto de la vida personal de Anderson: su renovado vínculo con Wanda Nara. Aunque en el pasado tuvieron diferencias públicas, la amistad entre sus hijos —Valentino López y Bastián Demichelis— las volvió a acercar. Este acercamiento se hizo evidente en septiembre de 2024, cuando Nara publicó un mensaje despidiendo a Anderson y a su hija Emma antes de un viaje a México, prometiendo cuidar a Bastián, que se quedaba en Argentina para continuar entrenando en las inferiores de River. Anderson replicó el gesto en sus redes, sumando emojis de afecto y dejando entrever una etapa de reconciliación entre ambas.

A día de hoy, el panorama sigue dividido entre dos narrativas: la oficial, marcada por gestos públicos de unión en 2024 y parte de 2025, y la versión que sostienen panelistas de televisión, que asegura que la separación ya está consumada. La propia Anderson no ha dado una declaración formal confirmando o negando lo que Ochoa afirmó en LAM, aunque su silencio frente a ciertas consultas y las acciones que se le atribuyen —como la supuesta eliminación del tatuaje— alimentan las especulaciones.

Tags

