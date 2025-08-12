Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Gimnasia se prepara en Abasto y continúan las dudas en una de las bandas

Gimnasia se prepara en Abasto y continúan las dudas en una de las bandas

prensa Gimnasia

12 de Agosto de 2025 | 17:44

Escuchar esta nota

El Lobo se sigue preparando para recibir a Lanús el próximo domingo en el Bosque, con una sola duda en el equipo que parará Alejandro Orfila ante el Granate: la presencia del lateral Pedro Silva Torrejón y su posible reemplazante. El defensor, uno de los mejores refuerzos del año en el Lobo, entrenó nuevamente de manera diferenciada y hay pocas chances de que forme parte del once titular en el Bosque.

El lateral se encuentra en recuperación de un trauma en uno de sus bíceps, que le provocó un edema muscular. Seguramente, si el jugador llega muy al límite y hay riesgo de que se agrave la lesión, Juan Manuel Villalba continuará como titular, tal cual aconteció en Mendoza.

Además del lateral izquierdo que llegó del Panetolikos griego este verano, entrenaron de manera diferenciada Matías Melluso, Jan Carlos Hurtado (a ambos les faltan un par de semanas de recuperación) e Ivo Mammini. A su vez, Franco Torres entró en el último mes de recuperación de su operación de ligamentos cruzados.

El entrenamiento tuvo su origen en una sesión de gimnasio, para pasar luego a la cancha 2 donde hubo duelos 3 contra 3 y 4 versus 4 en ataque y defensa por un lado. También, hubo duelos ofensivos con superioridad numérica de los atacantes por el otro.

Se viene el Granate con Castillo como figura

Rodrigo Castillo vive uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero, recientemente incorporado a Lanús tras su paso por el Lobo, lidera la tabla de goleadores del Torneo Clausura con tres tantos, a solo cuatro fechas del inicio del certamen.

A sus 26 años, el santafesino demuestra su olfato en el área y su capacidad. En el Lobo, marcó cuatro goles en 16 partidos, y ahora se afirma como pieza clave del ataque granate.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. EL DIA en Paraguay.- El Pincha y un lugar destacado en el museo de la Conmebol

LE PUEDE INTERESAR

EL DIA en Paraguay.- Estudiantes llegó a Asunción y tiene el último ensayo

Su adaptación fue inmediata, ya que en su primer partido como titular fue ante Sarmiento y anotó un doblete que le valió el triunfo de visitante. Luego, ante Talleres, volvió a marcar y selló su tercera conquista en el torneo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fin de la "primaverita" en La Plata: alerta por el regreso del frío polar y una posible ciclogénesis

VIDEO. Destrucción total: encapuchado roció con nafta y prendió fuego una Ranger Raptor y se descubrió que es de Marcos Rojo

VIDEO. EL DIA en Paraguay.- El Pincha y un lugar destacado en el museo de la Conmebol

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
+ Leidas

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Aumento a estatales bonaerenses: los gremios aceptaron la nueva oferta de la Provincia

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos

La Provincia llamó a los estatales y docentes, que esperan una oferta salarial superadora

Dolor en el hockey platense: falleció Agustín Isla, arquero de Gimnasia

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?
Últimas noticias de Deportes

La "Casa de las Selecciones Nacionales": presentan el master plan del Estadio Único de La Plata

Guardia alta: hay árbitro para Gimnasia vs Lanús y Banfield vs Estudiantes

VIDEO. EL DIA en Paraguay.- El Pincha y un lugar destacado en el museo de la Conmebol

EL DIA en Paraguay.- Estudiantes llegó a Asunción y tiene el último ensayo
Policiales
Choque y vuelco en La Plata: un motociclista debió ser internado tras las heridas
VIDEO. Destrucción total: encapuchado roció con nafta y prendió fuego una Ranger Raptor y se descubrió que es de Marcos Rojo
Crimen de Paloma y Josué: resultaron negativos los análisis de ADN a las prendas de las víctimas
Crimen de Diego Fernández: pidieron la indagatoria a Cristian Graf, el principal acusado
Fentanilo trágico: se dispara la cifra de fallecidos y el número de muertes roza los 100
La Ciudad
El Tren Roca con servicio limitado entre Berazategui y Tolosa por un accidente en Quilmes: el segundo del día
Fin de la "primaverita" en La Plata: alerta por el regreso del frío polar y una posible ciclogénesis
Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia
Almuerzo criollo y shows para todos los gustos: Bavio cumple años y lo celebra a todo ritmo
VIDEO. Un auto mal estacionado en La Plata desató la furia de un vecino: le vaciaron bolsas de basura en el parabrisas
Espectáculos
“La revictimización es terrible”: Leandro “El Chino” Leunis sobre Julieta Prandi
Fátima Flores recibió una advertencia de su ex marido, Norberto Marcos: “Va a terminar mal”
Cazzu apuntó contra Christian Nodal por la crianza de Inti: “No tenemos un acuerdo que yo considere justo"
Acusan a la madre de Wanda Nara de robarle el novio a la madre de otra famosa
VIDEO. La versión de un tema de Miranda! que hicieron en La Voz Argentina y que es furor
Política y Economía
Barrio por barrio, Fuerza Patria La Plata inició la campaña de cercanía distintas localidades
$Libra: la oposición tuvo un importante avance para destrabar la comisión investigadora en Diputados
Bahía Blanca: Susbielles detalló destino de $3.878 millones tras la inundación de marzo
En julio creció 18% el patentamiento de maquinaria agrícola, con alza anual del 30,3%
Mar del Plata: la UNMDP obtuvo premio internacional por su labor en divulgación científica

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla