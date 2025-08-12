Gimnasia se prepara en Abasto y continúan las dudas en una de las bandas

El Lobo se sigue preparando para recibir a Lanús el próximo domingo en el Bosque, con una sola duda en el equipo que parará Alejandro Orfila ante el Granate: la presencia del lateral Pedro Silva Torrejón y su posible reemplazante. El defensor, uno de los mejores refuerzos del año en el Lobo, entrenó nuevamente de manera diferenciada y hay pocas chances de que forme parte del once titular en el Bosque.

El lateral se encuentra en recuperación de un trauma en uno de sus bíceps, que le provocó un edema muscular. Seguramente, si el jugador llega muy al límite y hay riesgo de que se agrave la lesión, Juan Manuel Villalba continuará como titular, tal cual aconteció en Mendoza.

Además del lateral izquierdo que llegó del Panetolikos griego este verano, entrenaron de manera diferenciada Matías Melluso, Jan Carlos Hurtado (a ambos les faltan un par de semanas de recuperación) e Ivo Mammini. A su vez, Franco Torres entró en el último mes de recuperación de su operación de ligamentos cruzados.

El entrenamiento tuvo su origen en una sesión de gimnasio, para pasar luego a la cancha 2 donde hubo duelos 3 contra 3 y 4 versus 4 en ataque y defensa por un lado. También, hubo duelos ofensivos con superioridad numérica de los atacantes por el otro.

Se viene el Granate con Castillo como figura

Rodrigo Castillo vive uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero, recientemente incorporado a Lanús tras su paso por el Lobo, lidera la tabla de goleadores del Torneo Clausura con tres tantos, a solo cuatro fechas del inicio del certamen.

A sus 26 años, el santafesino demuestra su olfato en el área y su capacidad. En el Lobo, marcó cuatro goles en 16 partidos, y ahora se afirma como pieza clave del ataque granate.

Su adaptación fue inmediata, ya que en su primer partido como titular fue ante Sarmiento y anotó un doblete que le valió el triunfo de visitante. Luego, ante Talleres, volvió a marcar y selló su tercera conquista en el torneo.