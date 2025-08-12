Guardia alta: hay árbitro para Independiente Gimnasia vs Lanús y Banfield vs Estudiantes

La AFA confirmó el cronograma para la fecha 5 del Torneo Clausura, con los árbitros designados para cada encuentro. Comenzará este viernes por la tarde y culminará el lunes por la noche.

Gimnasia recibirá en el Bosque a Lanús el domingo a las 14 hs. En tanto, Estudiantes visitará a Banfield a las 16.15 hs.

Fecha 5

Viernes 15 de agosto

15.30 Aldosivi – Belgrano (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Jorge Broggi

19.00 Instituto – Unión (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Luis Martinez

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Javier Mihura

21.00 Racing – Tigre (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Sebastian Habib

Sábado 16 de agosto

14.15 Platense – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastian Martinez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Iván Núñez

16.15 Huracán – Argentinos Juniors (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Julio Fernández

18.30 Rosario Central – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Pablo González

20.30 Vélez – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gisella Trucco

Domingo 17 de agosto

14.00 Gimnasia – Lanús (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Diego Verlotta

14.00 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Germanotta

16.15 Central Córdoba – Barracas Central (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Walter Ferreyra

16.15 Banfield – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Mariana De Almeida

18.30 River – Godoy Cruz (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Germán Bermudez

VAR: Ariel Penel

AVAR: Wenceslao Meneses

20.30 Indepte. Rivadavia Mza – Boca (Zona A) -ESPN Premium- (Estadio Malvinas Argentinas)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Romero

Lunes 18 de agosto

19.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Gastón Suárez

21.00 Talleres – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

VAR: Facundo Tello

AVAR: Carlos Córdoba