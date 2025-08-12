Casi 100 muertes: se dispara la cifra de fallecidos por el fentanilo
Casi 100 muertes: se dispara la cifra de fallecidos por el fentanilo
Aumento a estatales bonaerenses: los gremios aceptaron la nueva oferta de la Provincia
¡8 MILLONES de pesos! Cartonazo vacante y SÚPER POZO especial: cuando sale tarjeta y como jugar
La "Casa de las Selecciones Nacionales": presentan el master plan del Estadio Único de La Plata
EL DIA en Paraguay.- Estudiantes llegó a Asunción y tiene el último ensayo
Quién era el hombre que fue encontrado sin vida en un hotel céntrico de La Plata
¿Hay clases este viernes 15 de agosto? Qué dice el calendario escolar de la Provincia
VIDEO. Un auto mal estacionado en La Plata desató la furia de un vecino: le vaciaron bolsas de basura en el parabrisas
Combustibles y ATN: la oposición presiona mientras gobernadores "dialoguistas" esperan una señal
Guardia alta: hay árbitro para Independiente Gimnasia vs Lanús y Banfield vs Estudiantes
El Tren Roca completa su recorrido hasta Tolosa tras accidente fatal
EN FOTOS.- Así quedará la Plaza España tras la reconstrucción: las obras previstas y cuándo se inaugurarán
VIDEO.- La Provincia tendrá su primera planta procesadora de maní: creará 100 puestos de trabajo
VIDEO. Accidente y milagro en Ensenada: un Focus embistió a una moto y el conductor voló por el aire
Fátima Flores recibió una advertencia de su ex marido, Norberto Marcos: “Va a terminar mal”
En fotos | La UNLP festeja 120 años: expo en el Pasaje Dardo Rocha, charlas y actividades en el Rectorado
Dolor en el hockey platense: falleció Agustín Isla, arquero de Gimnasia
RECUERDO DE ORO. La Plata Rugby, campeón 1995: tapa y todo el color, así lo informaba El Día
Acusan a la madre de Wanda Nara de robarle el novio a la madre de otra famosa
Almuerzo criollo y shows para todos los gustos: Bavio cumple años y lo celebra a todo ritmo
Banco Provincia presentó una línea de créditos para jóvenes de 18 a 25 años: requisitos para obtener hasta $16 millones en 60 cuotas
Cazzu apuntó contra Christian Nodal por la crianza de Inti: “No tenemos un acuerdo que yo considere justo"
El hermano de Rojo explicó por qué no hubiese ido a UNO si se concretaba la vuelta a Estudiantes
Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
VIDEO. Gerchunoff en La Plata: “El individualismo puso en crisis a los partidos tradicionales”
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Acusada de contrabando: azafata de Aerolíneas Argentinas cayó con relojes de lujo, joyas y diez iPhones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La AFA confirmó el cronograma para la fecha 5 del Torneo Clausura, con los árbitros designados para cada encuentro. Comenzará este viernes por la tarde y culminará el lunes por la noche.
Gimnasia recibirá en el Bosque a Lanús el domingo a las 14 hs. En tanto, Estudiantes visitará a Banfield a las 16.15 hs.
Viernes 15 de agosto
15.30 Aldosivi – Belgrano (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Jorge Broggi
19.00 Instituto – Unión (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Luis Martinez
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Javier Mihura
21.00 Racing – Tigre (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Sebastian Habib
Sábado 16 de agosto
14.15 Platense – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastian Martinez
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Iván Núñez
16.15 Huracán – Argentinos Juniors (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Julio Fernández
18.30 Rosario Central – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Pablo González
20.30 Vélez – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gisella Trucco
Domingo 17 de agosto
14.00 Gimnasia – Lanús (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Diego Verlotta
14.00 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Germanotta
16.15 Central Córdoba – Barracas Central (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Walter Ferreyra
16.15 Banfield – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Mariana De Almeida
18.30 River – Godoy Cruz (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Germán Bermudez
VAR: Ariel Penel
AVAR: Wenceslao Meneses
20.30 Indepte. Rivadavia Mza – Boca (Zona A) -ESPN Premium- (Estadio Malvinas Argentinas)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Romero
Lunes 18 de agosto
19.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Gastón Suárez
21.00 Talleres – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Facundo Tello
AVAR: Carlos Córdoba
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí