Policiales

Choque y vuelco en La Plata: un motociclista debió ser internado tras las heridas

Choque y vuelco en La Plata: un motociclista debió ser internado tras las heridas
12 de Agosto de 2025 | 20:22

Un feroz choque múltiple se registró este martes en la intersección de avenida 520 y calle 147, en La Plata, que culminó con el vuelco de uno de los vehículos y un hombre internado con politraumatismos graves.

Según informaron voceros policiales, el incidente involucró a una moto Honda Wave 110, un Volkswagen Gol Trend y un Mercedes Benz. El impacto fue de gran violencia, a tal punto que provocó el vuelco de uno de los autos sobre la calzada.

El conductor de la moto, de 53 años, fue atendido en el lugar por personal del SAME N°14 y luego fue trasladado al Hospital Alejandro Korn. Los otros dos ocupantes de los rodados, dos hombres de 69 y 44 años, resultaron ilesos.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos del Comando de Patrullas de La Plata y de la Subcomisaría La Unión, quienes cercaron la zona y aguardaron la llegada del personal de la Policía Científica para establecer los orígenes del siniestro. A su vez, la fiscalía caratuló el caso como “lesiones culposas” y la UFI de delitos culposos asumió la investigación.

 

