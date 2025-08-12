Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Llamaron del banco, pero eran gitanos: un detenido tras el violento robo a una jubilada en La Plata

12 de Agosto de 2025 | 21:02

En las últimas horas, en una operación que se desarrolló con la participación de agentes de diferentes áreas de la fuerza, detuvieron a un hombre, de 29 años, acusado de un robo perpetrado contra una jubilada de 86 años en La Plata.

Según informaron voceros de la fuerza, los hechos se remontan al pasado 5 de julio de 2024 en horas del mediodía. En base a la denuncia efectuada por la víctima en la Comisaría 9ª, recibió una llamada telefónica de una voz femenina que se identificó como parte de una entidad bancaria, indicando que pronto se presentarían en su hogar para entregarle unas tarjetas. Minutos después, llamaron a su timbre, y al abrir la puerta, dos sujetos masculinos ingresaron al domicilio. Una vez dentro, tomaron a la anciana del cuello y, al intimidarla con un cuchillo, le sustrajeron dinero en efectivo y se dieron a la fuga.

Tras la denuncia, el personal de la DDI La Plata en conjunto con efectivos de la Comisaría 9na, iniciaron una exhaustiva investigación. De esa manera, desarrollaron un amplio análisis de cámaras de seguridad en las inmediaciones de la vivienda de la víctima, ubicada en la zona de Diagonal 79 y 58. Según explicaron, el trabajo permitió establecer el vehículo utilizado al momento de la fuga, un automóvil Fiat Cronos de color gris con su correspondiente dominio.

Luego de llevar a cabo el análisis de las pruebas recabadas, revelaron que el rodado en cuestión había sido adquirido por el imputado, que se encontraba al volante del vehículo al momento del violento robo. Con dichos elementos, el Ministerio Público Fiscal libró una orden de detención contra el sospechoso.

A pesar de que el imputado no poseía un domicilio fijo, se emitió un pedido de captura. Profundizando las tareas investigativas, surgió que el individuo podría estar residiendo en la zona de Villa Floresta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Ante esta situación, se alertó al personal de la comuna vecinal 10 B de CABA, quienes lograron la detención del sospechoso en la intersección de las calles López de Vega y Cabo Guillermo.

De esa forma, los agentes de la DDI La Plata acudieron al lugar y trasladaron al detenido, quien quedó alojado en La Plata.

La causa fue caratulada como "robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y el uso de arma blanca". Interviene la UFI Nro. 5 y del Juzgado de Garantías Nro. 5 del Departamento Judicial de La Plata.

