Messi con la Copa destrona en Instagram al posteo huevo, como foto más likeada

La cuenta @world_record_egg presumía 56 millones de likes en su única foto publicada. La conquista del futbolista argentino en Qatar 2022 superó la marca histórica en poco más de un día.

En 2019 la cuenta @world_record_egg posteaba la foto de un huevo a modo de sátira y burla de la fama y la cultura del like en Instagram, llamando a conseguir un récord mundial y establecerse como la publicación en aquella red, con la mayor cantidad de me gusta. Que la foto de un simple huevo supere a la heredera de una familia excéntrica es también una crítica a la sociedad de consumo: “Supongo que también es un comentario sobre la cultura de las celebridades y lo frágil y fácil de quebrar”, explicaron los autores del récord sobre las razones del fenómeno viral. Su propósito era destronar la publicación de Kylie Jenner sobre su hija, que supo cosechar 18 millones de likes.

El huevo vio el fin de su estrellato cuando Lio Messi levantó la copa del mundo y lo pudo plasmar en su Instagram. Dicha publicación ostenta hasta ahora 65.565.266 likes y consiste en una serie de 10 fotos, algunas de él con la Copa del Mundo, otras de celebraciones de goles con jugadores argentinos, otra de él saludando a su familia, otra levantando los brazos. Hay una leyenda también que escolta las imágenes. Las palabras están escritas en español, hay emoticones, mayúsculas y banderas de Argentina: “CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer… Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!! Nos estamos viendo muy pronto”.

Solo bastaron 24 horas para que la publicación reuniera 51 millones de likes, poniendo en jaque la publicación del huevo que ostenta 56 millones. Por ello, los fanáticos de Messi en todo el mundo, atentos a la situación, armaron campañas para sacar el like del posteo del huevo para no solo achicar la diferencia, sino que también para superarla y poner a Messi en lo mas alto, aunque solo implique ser la publicación mas megusteada en Instagram.