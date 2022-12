La Comuna le puso más leña al fuego en la puja con muñequeros

El cierre de la lista de muñecos que arderán en los primeros minutos de 2023 lejos estuvo de aquietar las aguas, turbulentas por estas horas tras la decisión de varios “muñequeros” de no armar este año su momo y de sus críticas al Municipio. Por el contrario, una cita que la Comuna puso en su cuenta de Instagram (laplata.ciudad), le echó más leña al fuego.

“La llama sigue más viva que nunca [Si no sos platense, no trates de entenderlo]”, se observó en la mencionada publicación. Y claramente no pasó desapercibido tras los dichos de los constructores que apuntaron contra el Municipio aduciendo una presunta falta de interés por esta tradición tan arraigada entre los platenses.

Cómo publicó este diario, la polémica se produjo después de que se bajara el histórico muñeco de GAAM Drako (Grupo de Artistas Autodidactas Muñequeros Drako) de 13 y 72 y más tarde lo siguieran el de 19 y 73 y el de 14 y 74.

Los vecinos podrán votar por los mejores muñecos, que arderán el 1° de enero

La agrupación Drako arremetió contra las autoridades locales por su “falta de interés” en apoyar los movimientos vecinales que están al frente de este ritual de cada fin de año.

En su publicación, el grupo GAAM dijo que “la idea es seguir manteniendo la llama encendida por algún tiempo más o despedirnos, quizás con un último muñeco y reencontrarnos con ustedes”. Y sobre la base de ese comentario, la Comuna recogió el guante y, de contragolpe, lanzó el picante mensaje: “La llama sigue más viva que nunca [Si no sos platense, no trates de entenderlo]”.

Momos en carrera

Estas idas y vueltas dejaron en segundo plano la cifra final de momos que contabiliza la Municipalidad y que superó holgadamente los pronósticos.

En una comunicación oficial, se indica que “con un nuevo récord en la convocatoria de inscriptos, la Municipalidad de La Plata anunció que habrá 77 muñecos que arderán en este cierre de año. Messi, el ‘Dibu’ Martínez y la Copa del Mundo serán las temáticas principales de las estructuras”. Pero es importante consignar un par de cosas.

No se trata de un récord de inscriptos ya que, como publicó EL DIA en su edición anterior, en numerosas ediciones se superó esa cantidad de momos. Sin más, en 2017 fueron 85; en 2016, 105; y en 2015, 120. Y hubo cifras mucho más amplias, por ejemplo en 2010 (145) o 2011 (141). La otra cuestión a tener en cuenta es que en la lista oficial, a la que tuvo acceso este diario, se computan 76 muñecos y sigue estando incluido el momo de 13 y 72, que decidió “bajarse”.

Independientemente de estas cuestiones y de que hay muchas figuras que están recién empezadas o todavía “no mostraron su cara” en los barrios de la Ciudad, sí hay que destacar que una cantidad como la que se contempla, en caso de que finalmente estén todos los momos en condiciones de arder en este fin de año, revitaliza este ritual y brinda una luz de esperanza. Es que, como se mencionó en la edición anterior, se venía registrando una baja en el número de construcciones de los últimos años.

Las figuras elegidas

Dibujos animados, cómics y personajes de películas de todas las épocas convivirán la noche del 31 y la madrugada del 1° con figuras que hacen referencia a hechos destacados que tuvieron lugar durante este 2022, con el centro de escena puesto en la consagración del seleccionado argentino en Qatar.

Entre los momos que desarrollarán los grupos de vecinos en homenaje al título obtenido, se encuentran repetidas representaciones de la Copa del Mundo, figuras en alusión a Lionel Messi y ‘Dibu’ Martínez; como así también la pelota y la mascota del Mundial.

Además, en las calles de la Ciudad también estarán el Hombre Araña, Bob Esponja, King Kong, Los Simpson, Monster Ink, Minions, Ratatouille, Sonic, Stitch, La Pantera Rosa, Angry Birds, la Hormiga Atómica, el Gato con Botas, los Animatrónicos y Pokemón. A ellos se sumarán figuras cinematográficas como Harry Potter, Animales Fantásticos, IT el payaso asesino, el Zorro, el Genio de Aladdín.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTO

Según se informó, desde hoy y hasta el sábado a las 23.59 los vecinos podrán elegir al muñeco ganador de esta edición. Cada vecino podrá emitir su voto a través de la página web (https://geomunecos.laplata.gob.ar). Esta medida busca premiar con un incentivo económico a los primeros puestos y, en ese marco, el primer lugar obtendrá $150 mil pesos, el segundo $100 mil, el tercero $50 mil y el cuarto $30 mil.

Por otra parte, también se brindarán distinciones y reconocimientos para los momos que emergen del corazón de cada rincón de la Ciudad. A través de un jurado conformado por muñequeros históricos, se entregarán trofeos en las categorías “Escenografía”, “Creatividad”, “Terminación”, “Idea” y el premio “La voz de los Muñecos”.