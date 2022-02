“Me fui del kirchnerismo”, afirmó el ministro Berni

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó ayer que dejó el kirchnerismo, el espacio político que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner, y explicó que tomó esa decisión porque “hay momentos en que uno debe cortar el cordón umbilical”.

“Yo me fui del kirchnerismo. Me fui con dolor y tristeza. Respeto la figura de Cristina, que es la única dirigente que tiene en la cabeza un modelo de país, que a uno le puede gustar o no gustar. Pero a mí nunca me va a encontrar criticando a Cristina, aunque creo que llegó el momento de cortar el cordón umbilical”, afirmó.

El ministro, que no oculta sus intenciones de ser candidato presidencial en 2023, seguirá pese a esa definición formando parte del gobierno de Axel Kicillof. Berni resaltó que el gobernador “le dio una responsabilidad, que es velar por la seguridad de los bonaerenses y, en eso, tengo ser fiel a lo que me comprometí; si me tengo que pelear con quien me tengo que pelear, yo no especulo”. En los últimos tiempos mantuvo, por caso, un duro cruce con el ministro nacional Aníbal Fernández.