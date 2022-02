Asalto, terror y destrucción: otra jubilada víctima de la inseguridad

La ola de delitos contra jubilados continúa sin freno en la Región. En esta oportunidad, una mujer de 85 años fue quien pasó a formar parte de la extensa lista de adultos mayores, que han sido víctima de la inseguridad en las últimas semanas.

Según reveló la damnificada en diálogo con EL DIA, eran las 2.30 de la madrugada del miércoles, cuando de pronto sintió un estruendo que provenía del fondo de su propiedad, ubicada en 20 entre 67 y 68.

“Al principio creí que había sido un choque y que había retumbado en mi casa. No me quise levantar de la cama porque estaba muy cansada así que me acomodé e intenté seguir durmiendo”, rememoró la jubilada desde la ventana de su casa y con la persiana apenas abierta.

Dos minutos después comenzó la pesadilla. Tras escuchar voces y pasos que provenían de la cocina, Irma decidió incorporarse en la cama para confirmar sus sospechas. Cuando al fin decidió levantarse de la cama, dos sujetos ingresaron a su habitación, encendieron las luces y le advirtieron que debía permanecer en silencio. Para abrirse paso en la morada, los sujetos habían tirado abajo una puerta.

Ataviados con ropa deportiva y utilizando barbijo y gorra para mantener su rostro cubierto, los ladrones, cuyas edades rondarían los 35 y 18 años, advirtieron que no dudarían en utilizar la violencia física si no colaboraba.

Dejando en claro que sabían lo que querían y cómo lograrlo, enseguida se dividieron los roles para amedrentar a la damnificada. Uno de los intrusos emprendió la tarea de revisar cada rincón de la habitación, mientras el segundo permaneció junto a la víctima.

“Fue espantoso. Dos desconocidos en mi casa, yo no tenía forma de defenderme. Uno era un jovencito y el otro un tipo grande. Recuerdo que el mayor actuó de forma amable pero el que me tenía que custodiar estaba muy nervioso. Me interrogó y me empujó para que le dijera dónde tenía más plata. Si me los cruzo en la calle no los podría reconocer porque estaban muy tapados”, dijo.

Tras arrasar con la habitación, la jubilada fue obligada a levantarse de la cama y, posteriormente, a sentarse en una silla del comedor. Finalmente, como necesitaban encender la luz para hurgar entre los diferentes espacios de la casa, le envolvieron la cabeza con una sábana para neutralizar su visión.

“UN acto DE PURA MALDAD”

La mujer remarcó que a los ladrones no les costó mucho dar con el lugar dónde tenía guardado su dinero.

“Encontraron mis ahorros y siguieron buscando. Me decían ‘no podés tener sólo esto. Tiene que haber más’. Era mucha plata la que agarraron. O vieron mal o no se conformaron”, evaluó.

Para la mujer, lo que sobrevino luego fue un acto de “pura maldad”.

Convencidos de que iban a hallar más dinero, rompieron cielo raso, roperos amurados y hasta el taparrollos de la cortina. La pesadilla para esta mujer tuvo una duración de casi una hora.

Durante cuarenta minutos la mujer permaneció a merced de los delincuentes, escuchando el ruido de maderas crujiendo, golpes contra el techo y objetos cayendo al suelo.

Arrasaron con los recuerdos

“Les pedí que no siguieran. Pero como no quería que me golpearan no insistí y dejé que hicieran lo que querían. Ahora te puedo decir que me duele más todo lo que me rompieron que lo que se llevaron. Destruyeron la casa y arrasaron con los recuerdos de un hogar. ¿Cuánto me va a salir esto? Porque estos destrozos también se suman a las pérdidas. ¿Y la invasión? Tengo una angustia tremenda porque no sé si mañana me puede volver a tocar”, expuso con la voz entrecortada.

“Estuvieron acá unos 50 minutos. Podrían haberse ido antes con el dinero que habían tomado. Pero no. Se quedaron y buscaron todo cuanto podían llevarse”, lamentó la jubilada. Consultada sobre lo que se llevaron, respondió que le quitaron dinero en efectivo, aunque evitó precisar el monto de dinero con el que escaparon los intrusos.

Detalló que además de los billetes, los asaltantes le robaron joyas y un revólver calibre 38 que había sido propiedad de su esposo. “Debo confesar que estoy muy preocupada y tengo miedo de que vuelvan. Ojalá que no. Pero uno nunca sabe”, apuntó.