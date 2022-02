Desde Nación y Provincia cruzaron a Larreta por la liberación de protocolos en las escuelas

El anuncio formulado ayer por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre el levantamiento de protocolos sanitarios en las escuelas de la ciudad, provocó reacciones desde distintos sectores ligados al Gobierno Nacional y la vuelta a clases volvió a ser foco de tensión tal como ocurrió en la previa del anterior ciclo lectivo.

Según precisó el mandatario de CABA, "ninguna escuela va a exigir el pase sanitario. Ampliamos los centros de vacunación para que cada familia, junto a su médico pediatra, decida con libertad en qué momento vacunar a sus hijos".

También explicó que queda eliminado "el sistema de burbujas", ya que hasta diciembre, cada aula funcionaba sin contacto con las demás. "Ahora eso vuelve a la normalidad y todos los espacios de interacción de los chicos van a ser libres", indicó.

"Al eliminar las burbujas, también se elimina el aislamiento por contacto estrecho. Antes, frente a un caso positivo, toda la burbuja quedaba sin ir a la escuela. Ahora, frente a un caso positivo, se tiene que aislar el chico o el adulto que dio positivo y dar aviso a las familias para que, junto con el personal de la escuela, puedan estar atentos a si alguno de los otros chicos presenta síntomas, pero nadie va a perder días de clases", amplió.

En este marco, funcionarios de Nación y Provincia y sectores sindicales salieron a responderle.

El director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, consideró hoy que la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de eliminar los protocolos para el regreso a clases es "un modo de instalar espectacularidades y de diferenciarse" del resto de las jurisdicciones.

"Me parece que lo que hace la CABA es un modo de instalar espectacularidades y de diferenciarse. Yo preferiría hacerlo en otro sentido, pero las características de la provincia y la Ciudad son muy similares. Las decisiones (entre uno y otro distrito) deberían ser en conjunto, como lo fueron en algún momento fueron", señaló el funcionario bonaerense en declaraciones a El Destape Radio.

En ese sentido, Sileoni cuestionó que "todavía la pandemia (de coronavirus) no terminó y la ciudad de Buenos Aires se adelanta con la decisión anunciada ayer", y recordó que "el próximo jueves hay una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) entre los ministros de Salud y Educación de Nación y de todas las jurisdicciones para trabajar en los lineamientos para este año que se inicia".

La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, consideró que "es dar una idea equivocada decir que no hacen falta cuidados en un contexto de pandemia", luego de que ayer el gobierno porteño anunciara su decisión de eliminar los protocolos para el regreso a clases.

"Es dar una idea equivocada a la sociedad decir que no hacen falta barbijos ni cuidados en el contexto de pandemia", dijo Alesso en declaraciones a Télam, previo al encuentro virtual que se realizará hoy a las 18 entre los gremios, funcionarios de Educación y Salud, y especialistas para analizar la vuelta a clases con "aulas seguras", uno de los puntos solicitados en la paritaria docente.

En tanto, el gremio Ademys denunció que "el fondo de los anuncios de CABA es un fuerte ajuste presupuestario, porque de lo contrario el gobierno debería reacondicionar las aulas, adquirir medidores de dióxido de carbono, construir más aulas, nombrar docentes para el caso de los aislamientos preventivos para mantener la continuidad pedagógica, instalar testeos en las escuelas, repartir barbijos, entre otras medidas preventivas".

Y marcaron que desde el Gobierno porteño "siguen la línea común de los empresarios y la UIA que insta a eliminar para las empresas y fábricas la figura de contacto estrecho y caso positivo, al que han adherido toda la normativa nacional y jurisdiccional, para enviar a lxs trabajadores a sus lugares de trabajo enfermos".

"Lo mismo sucedió con la negativa de las ART para considerar enfermedad laboral al covid, que avaló el propio Ministerio de Trabajo Nacional", agregó.

El gremio señaló que "parece que fuera necesario aclarar que la pandemia continúa y que además, no sólo no han recibido vacunación lxs menores de 3 años sino que aún teniendo las vacunas, no pueden descartarse graves secuelas para niñes y adultxs que padezcan la enfermedad. Por ello es necesario sostener medidas preventivas para evitar los contagios".

Para esta tarde, se espera que los ministros de Educación, Jaime Perczyk; y de Salud, Carla Vizzotti, se reúnan con los gremios para analizar el regreso seguro a clases, uno de los temas abordados en la paritaria docente cuya primer reunión se realizó la semana pasada.