"Peque" Pareto dejó a todos con la boca abierta: renunció a MasterChef y explicó el motivo

La tercera temporada de MasterChef Celebrity está que arde y no para de dejar noticias bomba. Una de las últimas tiene como protagonista a Paula Pareto, la ex judoca que pasó por Estudiantes y brilló a nivel internacional en los Juegos Olímpicos, que además se perfilaba como la gran favorita para llegar a la final del certamen culinario que se emite por Telefe.

Es que "La Peque" no solo se lucía en la cocina, sino por mostraba una gran humildad a la hora de recibir cada una de las devoluciones de los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. Además, se ganó el cariño por su predisposición para ayudar a sus compañeros y su sencillez. Lo cierto es que pese a quedar a un paso de la gran final, la deportista anunció que dará el portazo.

En la última gala de eliminación los jurados decidieron dejar afuera a Juariu, pero la también médica traumatóloga anunció su renuncia y así le dejó su puesto a la influencer, que continúa en el concurso. "Yo igual me tengo que ir porque tengo compromisos...Bueno, ustedes saben que soy médica. Primero, quiero pedir permiso si puedo ceder mi lugar a Juariu por esto de que tendría que abandonar la competencia", explicó Pareto para dejar con la boca abiertas a los participantes y al público, que apostaba todas sus fichas por ella. "Tenía compromisos preestablecidos por mi trabajo de médica", agregó.

Mientras que en diálogo con la producción amplió sus motivos: ."En la vida hay que tomar decisiones y hoy en día creo que corresponde que le dé la atención que necesita mi trabajo. Entre cumplir y cumplir al cien por cien, no me deja dormir bien. Yo hasta acá pude con mi parte laboral, podía con las horas que tenía, pero ahora tengo que hacer más horas".

Lo cierto es que su actitud sorprendió a Juariu, quien no pudo contener las lágrimas, no solo por la emoción de seguir en la competencia, sino por la angustia que le generaba que la medallista olímpica se vaya. "Pido de vuelta disculpas, pero superó lo que yo esperaba, lo que yo podía dar desde los dos lados y ya los tiempos no me dan. Yo creo que el que mucho abarca, poco aprieta; y para mí todos ellos cocinan mucho mejor que yo y merecen más estar acá", agregó "La Peque", quien manifestó que Vicky Braier -así es su verdadero nombre- sabrá defender su lugar "porque cocina muy bien".