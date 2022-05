Del Moro mostró una nueva foto de su hija Santa y revolucionó Instagram tras el posteo

Tras la entrega de los Martín Fierro, el domingo pasado, varios seguidores del espectáculo y sobre todo de Santiago del Moro, se vieron sorprendidos por la belleza de su nueva hija, llamada Santa. A través de sus redes sociales, el conductor del reality "MasterChef Celebrity", publicó una foto y automáticamente, comenzaron a llegar los "me gusta" para ella.

"Esta es la foto de Santa que mostré la noche de los Martín Fierro, que algunos me pedían", dice la imagen y el pie de la misma para poder describirla. Sin dudas, fue una gran alegría para su familia y para su mujer María José Sánchez, la llegada de esta tercera hija. A su vez, la pareja también son padres de Catalina que tiene 11 años, y Amanda, de apenas 7 años.

"Mi hijita se llama Santa, porque si era varón, se iba a llamar Santo o Santos, y cuando no fue nene quedo ahí. Pensamos otros nombres de mujer y después mi mujer me dijo eso. Es simple, mi duda solo era porque le van a decir Santi, como mi nombre y no quería”. había comentado el conductor tras su nacimiento, el pasado 25 de marzo.