Mariano Martínez y una confesión sobre Lali Espósito

El actor se refirió a su ex.

Mariano Martínez rompió el silencio y habló sobre la relación que tuvo con Lali Espósito, a 7 años de su separación. Ante esto, el actor reveló un misterio mientras protagonizaron la novela Esperanza Mía: cuándo fue el primer beso que se dieron.

"El primer beso fue en la novela, digamos... fue un beso esperado", destacó mientras en el programa Socios del Espectáculo, mostraban la escena de amor. Ante las consultas de Paula Varela y Mariana Brey sobre si en la vida real se habían besado, Martínez respondió: "No, no... Ahí no estábamos de novios con Lali, nos habíamos dado un beso".

Además enfatizó en que jamás volvió a tener contacto con la artista, luego del breve amorío entre 2015 y 2016: "Por mi lado está todo más que bien. Tengo buenos recuerdos y los que nos hicieron doler... son cosas que pasan en las parejas, en las relaciones. Nunca más conversamos".